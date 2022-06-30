عبر تمويل من مصرف الإمارات للتنمية.. “مصدر” تحتضن مركز بيانات رئيسي

أعلن مصرف الإمارات للتنمية عَنّْ الموافقة على تسهِيْل تمويل تجاري لشركة JLW الشرق الأوسط لتصميم وبناء وتقديم مركز بيانات.

وسيبدأ العمل بالمركز بطاقة 31.8 ميغاواط وترتفع طاقته لاحقاً إلَّى 60 ميغاواط فِيْ مدينة مصدر بأبوظبي.

وقع اتفاقية التسهِيْلات التمويلية كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفِيْذي لبنك الإمارات للتنمية، ومايكل بو فرحات، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لشركة JLW الشرق الأوسط فِيْ مكاتب JLW فِيْ دبي.

يعتبر بنك الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعزيز التحول للاقتصاد الرقمي المتكامل

وقال أحمد محمد النقبي إن التركيز على المشاريع ذات الأثر التنموي، وخاصة المشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، هُو أحد العَنّْاصر الرئيسية لاستراتيجية بنك الإمارات للتنمية لتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال التمويل المباشر وغير المباشر. مركز البيانات فِيْ مصدر سيساهم فِيْ تعزيز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتحول التدريجي إلَّى اقتصاد رقمي متكامل، بالإضافة إلَّى تسريع سيادة البيانات وتطوير قدرات تحليلها ومعالجتها وغيرها من الخدمات التي تركز على البيانات. التقنيات فِيْ الإمارات العربية المتحدة “.

وأضاف “تعد مراكز البيانات ركيزة أساسية للاقتصاد القائم على التكنولوجيا اليوم، وتدعم نجاح واستمرارية العمليات التجارية، فضلاً عَنّْ تطوير النظم البيئية للتكنولوجيا المتقدمة. JLW، واحدة من الشركات الرائدة فِيْ مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمشتريات والبناء فِيْ المنطقة، لقد استوفت متطلبات التمويل، ويسعدنا أن نكون قادرين على دعم تحقيق هذا المرفق المتقدم “.

حلول مرنة وتنافسية

من جانبه، قال مايكل بو فرحات “اتفاقية التمويل التي أبرمناها مع بنك الإمارات للتنمية هِيْ خطوة مهمة لشركة JLW، لأنها تساعدنا على المضي قدمًا بثقة فِيْ هذا المشروع. بصفتنا أحد المقاولين الميكانيكيين والكهربائيين الرائدين فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نحن ندرك أن الوصول إلَّى التمويل المناسب لهذا النوع من المشاريع يمكن أن يكون صعبًا ومعقدًا، لكن الحل المرن والتنافسي للغاية المقدم من بنك الإمارات للتنمية سيضمن أننا نلتقي. معايير الجودة الصارمة لعملائنا. إنجاز جديد لدولة الإمارات.

وبموجب عقدها، ستكون شركة JLW مسؤولة عَنّْ التصميم الكامل والهندسة والمشتريات والتركيب والاختبار والتشغيل والتسليم لمركز البيانات.