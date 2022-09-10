عبر تويتر.. حساب الدوري السعودي “الرسمي” يثير غضب الهلال من النصر

أثار الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غضب شريحة كبيرة من جماهِيْر الهلال، بعد أن أشاد بشكل خاص بأحد نجوم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | وقف الحمد الله .. التحكيم يرد على الاتحاد والنصر بـ “بيان رسمي”.

الهلال والنصر، وكلاهما يحظى بشعبية كبيرة فِيْ المملكة العربية السعودية، لذا فإن معجبيه، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يدخلون دائمًا فِيْ نقاش ساخن، لكنهم فِيْ النهاية لا يخرجون عَنّْ إطار المطلوب. روح رياضية.

عبر تويتر .. الحساب “الرسمي” للدوري السعودي يثير غضب الهلال على النصر

قبل لحظات، تمكن النصر من تحقيق فوز صعب على حساب ضمك (2-1)، فِيْ المباراة التي واجهته على ملعب مرسول بارك، فِيْ الجولة الثالثة من دوري “روشن” السعودي.

وشهدت المباراة تألق الحارس الكولومبي دافِيْد أوسبينا ودافع عَنّْ هدف الفوز من هجوم داماك.

علق الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، عبر تويتر، على تألق أوسبينا مع النصر، حيث نشر مجموعة صور يظهر فِيْها رده على فرص إضافته، مع التعليق “الدرع”. النصر .. وحامية عرينها “.

ورأى جمهُور الهلال أن مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يصدر من حساب رسمي محايد، موضحين أنه بدون هذه التغريدة يبدو أنه نصراوي من الدرجة الأولى.

يشار إلَّى أن الهلال لديه 9 نقاط فِيْ صدارة دوري روشان السعودي، بينما يمتلك النصر 7 نقاط.