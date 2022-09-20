عبر دبي.. الطيران العالمي يستشرف استدامة مستقبل القطاع

تميز الزخم التنافسي بفعاليات مؤتمر الطيران العالمي 2022، على مدى يومين “19-20 سبتمبر”، والذي نظمته شركة كي بي إم جي لوار جلف فِيْ دبي.

واستقطب المؤتمر الذي حمل عَنّْوان “رؤى تربط بمستقبل السفر الجوي” مجموعة من كبار القادة وصناع القرار الرئيسيين فِيْ مجال الطيران.

يهدف الحدث السنوي إلَّى صياغة استراتيجيات الشركة لدعم عملائها فِيْ قطاع الطيران. تبرز أهميتها لأنها تجذب أهم العقول والخبراء لتبادل الآراء والأفكار والأفكار حول القضايا والاتجاهات التي تؤثر على الطيران اليوم.

أكد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهِيْئة العامة للطيران المدني فِيْ كلمته أن دولة الإمارات قد رسخت مكانة رائدة كَمْركز عالمي للطيران والسياحة والسفر، وذلك بفضل المبادرات التي أطلقتها والتشريعات التي تتبعها. مما سيعزز تدفق الاستثمارات فِيْ مجال الطيران وتطوير المطارات والبنية التحتية.

وأشار إلَّى أن قطاع الطيران من أبرز القطاعات التي تساهم فِيْ دفع الأعمال إلَّى الأمام عبر العديد من القطاعات، وأن الحكومة الرشيدة ملتزمة بضمان نمو مستدام وشامل وطويل الأجل فِيْ قطاع الطيران، وأجندة التنمية. أطلقتها الدولة فِيْ قطاع الطيران يساهم فِيْ تعزيز هذا القطاع. الحيوية والتعزيز. الأمر الذي يؤدي بدوره إلَّى تحسين الأداء الاقتصادي ومعدلات التنمية فِيْ الدولة وخلق آلاف الوظائف.

تطرق المشاركون إلَّى العديد من الموضوعات الحيوية مثل الربحية والديون والاقتصاد المتغير وتكاليف الوقود والتعطيل والرقمنة وخصوصية البيانات والأمن السيبراني والاستدامة.

قال نادر حفار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لشركة KPMG Lower Gulf، إن شركات الطيران الرائدة فِيْ الإمارات العربية المتحدة، بما فِيْ ذلك طيران الإمارات، والاتحاد، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والمطارات ذات المستوى العالمي فِيْ دبي وأبو ظبي، قد أثبتت هِيْمنتها وتفوقها فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. على الصعيد العالمي، يعد قطاع الطيران من أهم القطاعات الحيوية التي تساهم فِيْ دفع مؤشرات الاقتصاد الإماراتي إلَّى الأمام.

تشير الدراسات إلَّى أنه من المتوقع أن تصل أعداد الركاب إلَّى 83٪ قبل جائحة Covid-19 هذا العام. وبحسب التوقعات الصادرة عَنّْ الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، من المتوقع أن تصل أحجام الشحن إلَّى مستوى قياسي قدره 68.4 مليون طن فِيْ عام 2022، وعلى مستوى الشرق الأوسط، إعادة فتح الخطوط الدولية والرحلات الطويلة فِيْ المنطقة. خاصة هذا العام ستدعم الطرق ومعدلات النمو هذه.

من جانبه قال غيث الغيث، الرئيس التنفِيْذي لشركة فلاي دبي، إن تنظيم مؤتمر الطيران العالمي فِيْ دبي يعكس مكانتها العالمية كَمْركز رائد لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى، حيث تعد الإمارة وجهة بارزة تجسد المرونة وساعدت فِيْ تسريع تعافِيْ الطيران. تأثير جائحة كوفِيْد -19.

وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع، فإن فلاي دبي تتحرك بخطى ثابتة فِيْما تواصل خلق تدفقات حرة للتجارة والسياحة. منذ عام 2022، استقبلت 22 طائرة جديدة، وبدأت فِيْ توسيع عملياتها فِيْ أكثر من 45 وجهة، بالإضافة إلَّى تعزيز قوتها العاملة بنسبة 25٪. وهِيْ الآن فِيْ وضع جيد لمواصلة مسار نموها على مدى السنوات القليلة المقبلة مدعومة بـ 150 طائرة جديدة إضافِيْة من المقرر تسليمها بحلول عام 2029.