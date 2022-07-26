عبر “فارم”.. هل يعود العالم لسلة الغذاء الأفريقية

التركيز الكبير على الغذاء، والهدف الاستراتيجي المتمثل فِيْ تعزيز أمنه، أولوية يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحقيقها من خلال جولته الأفريقية.

سيزور الرئيس الفرنسي ثلاث دول أفريقية فِيْ الفترة ما بين 25 و 28 يوليو، وهِيْ الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، فِيْ أول جولة إفريقية له منذ إعادة انتخابه فِيْ أبريل الماضي.

وستتركز المناقشات على أزمة الغذاء التي سببتها الحرب فِيْ أوكرانيا ومبادرة “المزرعة” التي تم إطلاقها فِيْ مارس مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لزيادة الإنتاج الزراعي. تعتزم فرنسا دعم المشاريع فِيْ الكاميرون، التي لديها العديد من الإمكانات فِيْ هذا القطاع.

المرونة فِيْ مجالات الأغذية والزراعة

وتواجه العديد من الدول الأفريقية مشكلات تتعلق بأمن الغذاء والطاقة بسبب الاعتماد على إمدادات الحبوب والطاقة الروسية، لكنها تشتري أيضًا الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها الحرب هناك.

تهدف الجولة إلَّى تعزيز العلاقات السياسية مع القارة والمساعدة فِيْ دعم قطاع الإنتاج الزراعي وسط تدهُور الأمن الغذائي بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

الكاميرون، الواقعة فِيْ وسط إفريقيا وغنية بالمعادن، هِيْ منتج رئيسي للأغذية فِيْ إفريقيا وسيسعى الوفد المرافق لماكرون لفرص الاستثمار فِيْ القطاع الزراعي.

اليوم، فجوة الجوع فِيْ أفريقيا آخذة فِيْ الاتساع بشكل مطرد. مع ظهُور جائحة COVID-19 فِيْ فبراير 2022، عانى أكثر من 100 مليون أفريقي من أزمات أو حالات طوارئ أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة تزيد عَنّْ 60٪ عَنّْ العام السابق.

تفاقمت مستويات انعدام الأمن الغذائي فِيْ عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية ومقره واشنطن، والذي صدر العام الماضي، لكن حوالي ربع الأفارقة دفعوا إلَّى هاوية الجوع هذا العام نتيجة للحرب فِيْ أوكرانيا وأوكرانيا. الصراعات المتنامية فِيْ القارة، وما يترتب على ذلك من ارتفاع فِيْ أسعار الوقود والغذاء. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فِيْ تقريرها الأخير من أن نحو 346 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي فِيْ القارة الأفريقية، أي ما يعادل ربع سكانها.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، فإن “ما يقرب من نصف دول إفريقيا البالغ عددها 54 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا فِيْ استيراد القمح”. تمثل روسيا وأوكرانيا أكثر من 40٪ من واردات إفريقيا من القمح، والرقم أعلى فِيْ دول مثل رواندا وتنزانيا والسنغال إلَّى أكثر من 60٪.

وتعتمد مصر على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا بنسبة 80٪، بينما تعتمد بنين والصومال فِيْ 100٪ من إمدادات القمح على البلدين. ضاعفت الحرب فِيْ أوكرانيا من أزمات الغذاء الحالية فِيْ منطقة الساحل وشرق إفريقيا بسبب الجفاف والصراعات.

مبادرة “المزرعة” .. وإعادة العالم إلَّى السلة الغذائية الأفريقية

كشفت دراسة لشركة التأمين “أليانز تريد” أن 11 دولة معرضة لاحتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلَّى تعرض 100 مليون أفريقي لخطر المجاعة.

قد تكون اتفاقية اسطنبول، التي عقدت مؤخرًا لتأمين تصدير الحبوب من كل من روسيا وأوكرانيا، بداية الطريق نحو حل هذه المشكلة، لكنها ليست بديلاً عَنّْ إفريقيا لمواجهة تحدياتها والتوجه نحو الزراعة فِيْ الطريقة التي تحل مشكلة الأمن الغذائي الأفريقي.

من خلال مبادرة “المزرعة” التي أطلقتها فرنسا فِيْ مارس 2022 خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، قد تتحول القارة السمراء إلَّى طوق إنقاذ وسط أزمة الغذاء الحالية، وبالتالي تعود إلَّى حقبة سابقة. كسلة غذاء للعالم كله.

تشمل “سلة غذاء العالم”، كَمْا تسمى القارة الأفريقية، 60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة “غير المستغلة” فِيْ العالم. ويكفِيْ استخدام 80 مليون هكتار من هذه الأراضي فِيْ جمهُورية الكونغو الديمقراطية وحدها “لإطعام ملياري شخص حول العالم”، وهُو ما يعادل عدد سكان قارات إفريقيا وأوروبا.

بحلول عام 2030، يمكن للصناعات الزراعية والغذائية فِيْ إفريقيا أن تخلق سوقًا بقيمة 1000 مليار دولار، إذا تم استخدام المزيد من موارد المياه فِيْ الزراعة، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

تعتبر الكاميرون ؛ الوجهة الأولى التي بدأ فِيْها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولته الإفريقية، قوة اقتصادية تنافسية فِيْ غرب القارة السمراء، حيث تقدر طاقتها الزراعية بنحو 19.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب إحصائيات 2022.

يتم تنفِيْذ الأنشطة الزراعية على نطاق الكفاف باستخدام أدوات بسيطة ؛ البلاد لديها زراعة تجارية لمحاصيل مثل المطاط والشاي والموز وزيت النخيل والكاكاو.

إن كنز الغذاء فِيْ إفريقيا فِيْ أمس الحاجة إليه اليوم، فِيْ ظل التحديات المتسارعة، وأبرزها الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، لضخ استثمارات ضخمة وواسعة النطاق فِيْه. ربما تعود القارة معها إلَّى عهدها السابق، سلة متجددة واستراتيجية لغذاء العالم.