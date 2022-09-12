عبر 3 مشروعات.. السعودية تؤسس لصناعة تنافسية بالحديد والصلب

تجري المملكة العربية السعودية محادثات مع مستثمرين محليين ودوليين، بهدف توسيع صناعة الحديد والصلب من خلال تطوير مشاريع تنافسية جديدة واعدة.

من جانبه أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهِيْم الخريف عَنّْ عمل منظومة الصناعة والثروة المعدنية لمتابعة تطوير عدد من الفرص الاستثمارية فِيْ قطاع الحديد والصلب فِيْ المملكة مع محلي و مستثمرون دوليون، ومنهم 3 مشاريع قيد التطوير بقيمة تقارب 35 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية إجمالية 6.2 مليون طن، منها. انشاء مجمع متكامل لانتاج الصاج بطاقة انتاجية تقدر ب 1.2 مليون طن سنويا يستهدف بناء السفن وخطوط انابيب البترول والمنصات وخزانات البترول الضخمة.

وقال خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب ان من بين المشاريع نقاشات مع مستثمرين دوليين لانشاء مجمع متكامل لانتاج الحديد المسطح بطاقة انتاجية سنوية 4 ملايين طن من الساخن. حديد ملفوف، مليون طن حديد ملفوف على البارد، بالإضافة إلَّى 200 ألف طن صفائح صاج وأكثر.

يهدف المجمع إلَّى خدمة صناعة السيارات، وتعليب الأغذية، والأجهزة المنزلية، وخطوط أنابيب المياه، بالإضافة إلَّى إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية، بطاقة إنتاجية مليون طن سنويًا، حيث يعتبر نقطة الدخول الرئيسية لـ تصنيع الأنابيب الفولاذية غير الملحومة المستخدمة فِيْ قطاع النفط والغاز.

وشدد الخريف على أن الخطة الوطنية لإعادة هِيْكلة قطاع الحديد والصلب تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته منها ة واعتماد 16 سياسة وتشريعاً، والعمل بمشاركة القطاع الخاص على عدد من الحلول المستدامة، مثل ؛ تطوير أكاديمية للصلب ومركز للأبحاث والتطوير لرفع كفاءة التشغيل فِيْ المصانع، ودعم زيادة فرص العمل للسعوديين بكفاءة عالية. وذلك لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية التي تضمن استدامة القطاع والتكَيْفَ مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلَّى أن توجهات المملكة تركز على توطين منتجات الصلب بجميع أنواعها، مثل ألواح الحديد الثقيل لقطاع النفط والغاز، وقطاعي الدفاع والبناء، وألواح الصفِيْح المقصدري لقطاع الأغذية المعلبة، والمسطحة. لوحات لقطاع السيارات وأنابيب المياه وغيرها.

بالإضافة إلَّى خفض الواردات بنسبة 50٪، مع التأكيد على الحفاظ على قطاع مستدام مالياً وتشغيلياً، وضمان توافر سلاسل التوريد المهمة مثل خام الحديد، وبيان أن الجهُود المبذولة لنهضة قطاع الحديد تأتي من المملكة. الإيمان بأهمية الاستثمار فِيْ هذا القطاع بما يضمن استمرار النمو فِيْ القطاعات الاستراتيجية. من خلال وضع أنظمة وتشريعات محفزة وجذابة تتميز بالشفافِيْة والعدالة والحوكَمْة وتسهِيْل الإجراءات.

وزير الاستثمار م. وأعرب خالد بن عبد العزيز الفالح عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب، مشيداً بدعم الحكومة الرشيدة فِيْ تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتحدث الفالح عَنّْ التقلبات الحادة التي يشهدها العالم فِيْ عدة قطاعات، والقلق من التغير المناخي الذي أدى بدوره إلَّى تعطيل بعض سلاسل التوريد العالمية، الأمر الذي يضطر المصنعين فِيْ جميع أنحاء العالم، وفِيْ كل مكان. لإعادة التفكير فِيْ أساليبهم التقليدية. فِيْ عملهم، مثل التحوط فِيْ سلاسل التوريد، وتحقيق التوازن بين قيادة السوق من خلال خفض التكاليف، من ناحية، وضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والشفافِيْة.

وأشار إلَّى أن قطاع الحديد والصلب تأثر بهذه التقلبات على مستوى العرض والطلب، وزادت الأمور تعقيدًا بسبب التحدي المتمثل فِيْ توافر الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 6 مرات، ثم تكاليف الكهرباء فِيْ أوروبا، على سبيل المثال، ارتفع 3 مرات خلال العام الماضي. بالنظر إلَّى أن الطاقة تمثل ما يصل إلَّى 40 ٪ من إجمالي تكلفة إنتاج الحديد والصلب، فقد أجبر ارتفاع أسعار الطاقة صانعي الصلب على خفض الإنتاج، مما أدى بدوره إلَّى ارتفاع الأسعار.

وأوضح الفالح أن صناعة الحديد والصلب مسؤولة عَنّْ ما يقرب من 24٪ من انبعاثات الكربون من الصناعة العالمية، وهِيْ تواجه اتجاهاً متزايداً يدفع باتجاه إزالة الكربون عَنّْ المنتجات الرئيسية، سواء فِيْ الدول المنتجة الرئيسية أو فِيْ الاستهلاك. الدول التي تدفع باتجاه استيراد الصلب الأخضر.

قال وزير الاستثمار “إن الارتفاع المتوقع فِيْ التكاليف التي ينطوي عليها محتوى الكربون فِيْ سلسلة التوريد، من حوالي 30 دولارًا أمريكيًا للطن فِيْ عام 2022، إلَّى 180 دولارًا أمريكيًا للطن فِيْ عام 2050، سيؤدي إلَّى تحول رئيسي فِيْ تقنيات التصنيع، مع وتوجد حصة متناقِصَّة من التقنيات كثيفة الكربون فِيْ السوق، مثل الأفران التي تعتمد على الفحم، من حوالي 70 فِيْ المائة اليوم إلَّى ما يقرب من 40 فِيْ المائة فِيْ العقد المقبل “.

وحول موقع المملكة التنافسي، أوضح أن الاقتصاد السعودي اعتمد تاريخياً على عدة قطاعات رئيسية، منها النفط والغاز، والبناء، والتجارة، والخدمات الحكومية. ركزت صناعة الحديد والصلب السعودية بشكل أساسي على تطوير المنتجات المناسبة لقطاعي النفط والغاز والبناء، مع الاستفادة من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلَّى تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة. أطلقت المملكة عدة برامج لتحقيقها، من أهمها برنامج التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية (NDLP)، والذي يتضمن استراتيجية وطنية طموحة للصناعة والتعدين، والتي ستؤدي إلَّى تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بالقطاع الصناعي. المعادن والتعدين، ابتداءً من التنقيب عَنّْ المعادن الخام واستخراجها، واستغلال المناجم القائمة، واستثمار المعادن المهمة والمؤثرة فِيْ صناعة سبائك الحديد المتخصصة بكَمْيات واعدة.

وأعرب وزير الاستثمار عَنّْ تفاؤله بمستقبل صناعة الحديد والصلب. حَقيْقَة أن الأرقام العالمية والاتجاهات طويلة الأجل فِيْ صالح هذه الصناعة الاستراتيجية.

وشدد الفالح على أن الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نموا فِيْ العالم للتعافِيْ من آثار جائحة كورونا، وقادر على استعادة نشاطه وحيويته. أربعة أضعاف على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشار إلَّى أن مصانع الحديد والصلب فِيْ المملكة تنتج انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تقل بنسبة 60٪ عَنّْ المتوسط ​​العالمي. ويرجع ذلك إلَّى استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء بدلاً من الفحم فِيْ عمليات التصنيع، من خلال تقنيات الاختزال المباشر، وأفران القوس الكهربائي التي تستخدمها المملكة بنسبة 100٪، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 28٪.

كَمْا أن المملكة فِيْ وضع يمكنها من تسريع التحول إلَّى إنتاج الحديد الأخضر، من خلال الاستفادة من عَنّْاصر مبادرة “المملكة العربية السعودية الخضراء”، والتي تهدف إلَّى تنويع مزيج الطاقة المستخدم فِيْ إنتاج الكهرباء، بحيث تصبح مصادر الطاقة المتجددة. تشكل 50٪ منه بحلول عام 2030، بالإضافة إلَّى أن المبادرة تشمل تنفِيْذ خطط لإنتاج 4 ملايين طن من الهِيْدروجين بحلول عام 2030، سيكون 25٪ منها هِيْدروجين أخضر، والذي سيتمكن صناع الحديد فِيْ المملكة العربية السعودية من استخدامه فِيْه. عمليات الاختزال المباشر بدلاً من الغاز الطبيعي.

وكشف المهندس الفالح أن تكلفة إنتاج الحديد فِيْ المملكة فِيْ الوقت الحالي تنافسية للغاية مقارنة بالتكلفة العالمية. نظرا لتوافر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضة التكلفة. فِيْ المستقبل، ستزداد القدرة التنافسية لمصنعي الصلب فِيْ المملكة من حيث التكلفة ؛ نظرا للتوسع فِيْ استخدام التقنيات منخفضة الكربون، والتي تستفِيْد من انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة والهِيْدروجين الأخضر، مقابل زيادة تكلفة خفض الكربون، مما يشير إلَّى أن المملكة تمتلك بنية تحتية من الأفضل فِيْ العالم، وهناك شبكة واسعة من أكثر من 40 مدينة صناعية، بعضها مخصص للصناعات الثقيلة. إنها كثيفة الاستهلاك للطاقة، والخطط جارية لإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، بالإضافة إلَّى بنية تحتية لوجستية متطورة، تتكون من حوالي 5500 كيلومتر من السكك الحديدية، و 10 موانئ، و 28 مطارًا، وحوالي 232 ألف كيلومتر من الطرق.