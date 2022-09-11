عبر 432 مؤشرًا.. الإمارات تصنع الريادة التنافسية عربيًا وعالميًا

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ريادتها عربياً وعالمياً من خلال إنجازات نوعية فِيْ مختلف المجالات، لتصبح اليوم الأولى من بين 156 مؤشراً للتنافسية العالمية.

يأتي ذلك بفضل السياسات الناجحة المتبعة لتحقيق أعلى معدلات التنمية والنمو والتنمية المستدامة فِيْ جميع المجالات، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

من بين أكبر 10 دول فِيْ 432 مؤشرًا عالميًا

وأوضح المركز أنه يرصد 1502 مؤشرا تنافسيا من بين أهم التقارير العالمية، موضحا أن الإمارات جاءت ضمن أفضل 10 دول فِيْ العالم فِيْ 432 من هذه المؤشرات أي ما يعادل 30٪ من إجمالي المؤشرات العالمية.

وشدد المركز على أن الإمارات تتجه نحو التنافسية العالمية برؤية طموحة تتطلع إلَّى المستقبل وترسي ثقافة التميز لتكون فِيْ طليعة دول العالم فِيْ التنافسية على مختلف المستويات، مشيراً إلَّى أن الإمارات تتصدر قائمة دول العالم. وجاء العالم فِيْ 156 مؤشرا فِيْ عدة قطاعات منها الاقتصاد والمالية. الخدمات المصرفِيْة، والصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، والأمن الرقمي، والتعليم، والتوازن بين الجنسين، والقوانين واللوائح، ورأس المال البشري، والتعليم، والبيئة وتغير المناخ، وجذب المواهب.

وذكر مركز التنافسية والإحصاء أن من بين المؤشرات التي احتلت الإمارات فِيْها المرتبة الأولى عالمياً المؤشرات الاقتصادية الصادرة عَنّْ المعهد الدولي للتنمية الإدارية فِيْ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وهِيْ مؤشر نمو واردات السلع التجارية و الخدمات، ومؤشر نمو حصة الدخل، والذي يحافظ على “أدنى 40٪”. ومؤشر الدخل الذي يبقي منخفضًا بنسبة 40٪.

بيئة تعليمية تنافسية ومناخ

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ المؤشرات المتعلقة بقطاع التعليم، بعد أن تصدرت مؤشر حركة طلاب التعليم العالي إلَّى الدولة ومؤشر صافِيْ التدفق للطلاب الدوليين الصادر عَنّْ المعهد الدولي للتنمية الإدارية فِيْ العالم. تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية. كَمْا تصدرت مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي ومؤشر الالتحاق بالتعليم العالي. مؤشر الالتحاق بالمرحلة الثانوية والالتحاق بالتعليم الابتدائي من المنتدى الاقتصادي العالمي فِيْ تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي.

كَمْا تصدرت الإمارات مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي من الخارج إلَّى الدولة ومؤشر الطلاب الدوليين الصادر عَنّْ إنسياد، بينما تقدمت فِيْ مؤشر معدل إتمام المرحلة الابتدائية الصادر عَنّْ معهد ليجاتوم فِيْ تقرير مؤشر الازدهار.

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ المؤشرات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي وهِيْ مؤشر انخفاض تلوث الهُواء الداخلي ومؤشر الرضا عَنّْ جهُود الحفاظ على البيئة الصادر عَنّْ معهد ليجاتوم فِيْ مؤشر الرخاء، بالإضافة إلَّى ريادتها فِيْ مؤشر لقلة الوفِيْات الناجمة عَنّْ تلوث الهُواء المنزلي، ومؤشر الاستخدام المنخفض للوقود النظيف الصادر عَنّْ المؤسسة لضرورة التقدم الاجتماعي.

ريادة الأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة

وبحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ مؤشر الأمن السيبراني فِيْ قطاع الأمن الرقمي الصادر عَنّْ المعهد الدولي للتنمية الإدارية فِيْ الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية. وتصدرت مؤشر مرونة السياسات الحكومية الصادر عَنّْ المعهد الدولي للتنمية الإدارية الصادر فِيْ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ مؤشرات قطاع التكنولوجيا المتقدمة، مع تقدمها فِيْ نسبة مستخدمي الإنترنت الصادرة عَنّْ المعهد الدولي للتنمية الإدارية الصادرة فِيْ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وهُو مؤشر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية الصادر عَنّْ إنسياد.، ومؤشر الوصول إلَّى الهاتف المحمول الصادر عَنّْ INSEAD. معهد Legatum، ومؤشر اشتراكات النطاق العريض المتنقل “لكل 100 شخص”.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ المؤشرات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، بعد أن تصدرت مؤشر وجود قانون ضد العَنّْف الأسري، ومؤشر وجود قانون للإجازة الوالدية مدفوعة الأجر، ومؤشر وجود قانون إجازة الأبوة مدفوعة الأجر الصادر عَنّْ البنك الدولي فِيْ تقرير المرأة والأعمال والقانون. كَمْا تصدرت مؤشر نسبة الإناث فِيْ البرلمان من قبل المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومؤشر النساء فِيْ البرلمان من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ المؤشرات الصحية، بمؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر تغطية الرعاية الصحية قبل الولادة، ومؤشر التحصين ضد الحصبة الصادر عَنّْ معهد ليغاتوم. بالإضافة إلَّى مؤشر نسبة الأطفال الذين تلقوا لقاحين. أوصت به منظمة الصحة العالمية وصدرت عَنّْ مؤسسة Berzelmann و SDSN.

وذكرت التنافسية والإحصاء أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً فِيْ المؤشرات المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية، وهِيْ مؤشر كفاءة إدارة المدينة، ومؤشر البنية التحتية للطاقة الصادر عَنّْ المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالإضافة إلَّى مؤشر مراقبة جودة البناء، موثوقية نظام التزويد بالكهرباء وسهُولة الحصول على مؤشر توصيل الكهرباء. الحصول على الكهرباء كنسبة مئوية من مؤشر السكان والرضا عَنّْ مؤشر نظام الطرق والطرق السريعة الصادر عَنّْ معهد ليجاتوم فِيْ تقرير مؤشر الازدهار.

أما بالنسبة للقوانين والتشريعات، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ مؤشر قوانين الإقامة ومؤشر ساعات العمل الصادر عَنّْ المعهد الدولي للتنمية الإدارية فِيْ تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فِيْما تقدمت الإمارات فِيْ مؤشر قدرة الدولة على جذب المواهب الصادر عَنّْ معهد Legatum فِيْ تقرير مؤشر الازدهار.

أشارت التنافسية والإحصاء إلَّى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً فِيْ المؤشرات المتعلقة بالتمويل والمصارف، وهُو مؤشر قلة الهدر فِيْ الإنفاق الحكومي، وعمق المعلومات الائتمانية، وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، و ضوابط على المعاملات المالية الصادرة عَنّْ معهد ليجاتوم، بينما تصدرت مؤشر النقص الضريبي. تم جمع الدخل الشخصي، وتقليل التهرب الضريبي، وانخفاض معدل ضريبة الدخل الشخصية المحصلة الصادرة عَنّْ المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

من حيث رأس المال البشري، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ مؤشر وفرة كبار المديرين المتخصصين، ومؤشر انخفاض تكلفة تعويضات إنهاء خدمات العامل، ومؤشر توافر العمالة الماهرة الصادرة. من المعهد الدولي للتنمية الإدارية.