عبر 7 اتفاقيات “مهمة”.. علاقات تركيا وماليزيا تتجه لمستوى أكثر شمولا

أبرمت تركيا وماليزيا 7 اتفاقيات تعاون فِيْ عدة مجالات مثل الصناعات الدفاعية والصناعة والتكنولوجيا والصحة والإعلام.

ووقع البلدان الاتفاقات قبل مؤتمر صحفِيْ مشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب فِيْ المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة والذي بدأ الأخير زيارة رسمية له يوم الخميس.

وقعت شركة “Toyar Microelectronics” التركية وشركة “Seltera” الماليزية مذكرة تفاهم.

كَمْا وقعت شركة صناعات الفضاء التركية “TOSA” خطاب نوايا مع مجموعة التكنولوجيا الفائقة المملوكة للدولة الماليزية، بالإضافة إلَّى مذكرة تفاهم مع NS Corporation.

كَمْا وقعت شركة “MKI” التركية للصناعات الميكانيكية والكيماوية مذكرة تفاهم مع شركة “MI Analytics”.

أبرمت المؤسسة التركية للبحث التكنولوجي والعلمي “توبيتاك” مذكرة تفاهم مع مجموعة التكنولوجيا الفائقة الحكومية الماليزية.

وقعت الحكومتان التركية والماليزية مذكرة تفاهم للتعاون فِيْ مجال الإعلام والاتصال، وكذلك مذكرة تفاهم فِيْ مجال العلوم الصحية والطبية.

التجارة الحرة والتبادل التجاري بين البلدين

وقال رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، خلال المؤتمر الصحفِيْ، إن بلاده وتركيا فِيْ المراحل الأخيرة من توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بينهما، والتي تشمل مجالات جديدة مثل الاستثمار والخدمات والتجارة الإلكترونية.

وأكد يعقوب أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الارتقاء بالتعاون التركي الماليزي إلَّى مستوى أشمل.

وأضاف “اتسع نطاق التعاون ليشمل قطاعات مختلفة مثل الاقتصاد والتعليم والأمن الغذائي والسياحة والصيرفة الإسلامية والصناعات الدفاعية وسيستمر تطوير هذا التعاون من أجل المنفعة المتبادلة”.

وشدد على أن “التعاون الاستراتيجي بين ماليزيا وتركيا يعد خطوة مهمة فِيْ دعم جهُود المجتمع الدولي لإرساء أسس سلاسل الإمداد الغذائية العالمية”.

وأشار إلَّى أن “البلدين لديهما إمكانات كبيرة للغاية من حيث التجارة”، مشيرًا إلَّى أنه بحث مع أردوغان إمكانات ماليزيا ليس فقط كشريك تجاري رئيسي، ولكن أيضًا كَمْركز للتجارة الآسيوية من حيث التوازن التجاري بين البلدين. البلدين.

وقال إن الدول فِيْ المراحل الأخيرة من توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وماليزيا، والتي تشمل مجالات جديدة مثل الاستثمار والخدمات والتجارة الإلكترونية، وأنا أقدر ثقة المستثمرين الأتراك فِيْ ماليزيا، و أنا واثق من أن توسيع اتفاقية التجارة الحرة سيخلق المزيد من فرص الاستثمار الثنائية “.

وأشار يعقوب إلَّى أنه التقى بشركات صناعة الدفاع خلال زيارته لتركيا، مؤكدا ضرورة توسيع التعاون فِيْ المجال الدفاعي بين البلدين.

وذكر أنه بحث مع أردوغان قضايا دولية مثل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ماليزيا وتركيا ستواصلان تنسيق جهُودهما من أجل فلسطين مستقلة وذات سيادة.

بدوره، قال الرئيس التركي، أردوغان، فِيْ نفس المؤتمر، إن بلاده “ترغب فِيْ الارتقاء بعلاقاتها التعاونية مع ماليزيا، التي تعد أكبر شريك تجاري لتركيا فِيْ رَابِطْة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)”.

وأوضح أردوغان أنه بحث مع يعقوب العلاقات التركية الماليزية على مختلف المستويات، بما فِيْ ذلك الاستثمارات الاقتصادية والتجارة والصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والتكنولوجيا.

وأشار إلَّى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين زاد بنسبة 50 بالمئة العام الماضي، رغم تفشي وباء كورونا، متجاوزا 3.5 مليار دولار”.

وأشار إلَّى أن “الوضع الحالي يشير إلَّى أن البلدين سيصلان إلَّى حجم تجارة يبلغ 5 مليارات دولار قريباً”.

كَمْا أشار الرئيس التركي إلَّى أن بلاده تخطط لاعتماد لقاح “تركوفاك” التركي ضد فِيْروس كورونا فِيْ ماليزيا.

وأضاف “نخطط لاستخدام لقاح توركوفاك الوطني التركي المضاد للكورونا فِيْ ماليزيا ونقل التكنولوجيا والعمل المشترك لتطوير اللقاح”.

كَمْا أشار أردوغان إلَّى أن تركيا تبذل جهُودًا لتعزيز التعاون مع جميع الأشقاء فِيْ آسيا على أساس مبدأ الربح المشترك.