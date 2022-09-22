عبلة كامل تعتذر عَنّْ تكريمها فِيْ مهرجان القاهرة للدراما.. ولقاء سويدان تعلق

اعتذرت الفنانة المصرية عبلة كامل، عَنّْ تكريمها فِيْ الدورة الأولى لمهرجان القاهرة الدرامي، الذي احتفل بالعديد من النجوم المصريين، مساء الأربعاء.

ووثقت الإعلامية بوسي شلبى، عبر حسابها على إنستجرام، صورة للفنانة عبلة كامل، وعلقت قائلة “كنت أتمنى تكريم الفنانة عبلة نجوم التي ظهرت فِيْ الدراما”.

وحاول اتحاد المهن التمثيلية وأعضاء المهرجان التواصل مع عبلة كامل لتكريمها على مسيرتها الفنية العظيمة، لكنها اعتذرت عَنّْ الأسباب التي قالت عَنّْها فِيْ لقاء السويدان، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفِيْ الدورة الأولى للمهرجان تم تكريم نجوم رواد المسرح المصري بجائزة الإبداع عَنّْ مسيرتهم الدرامية ومنهم صلاح السعدني الذي لم يحضر المهرجان الكاتب محمد جلال عبد القوي والمخرج جمال. عبد الحميد، إلهام شاهِيْن، سميحة أيوب، صفِيْة العمري، ليلى علوي، محسن محي الدين، نادية الجندي، نبيلة عبيد، يسرا.

كَمْا كانت من بين المكرمين فِيْ المهرجان، أفضل مخرج كامل أبو ذكري، أفضل ممثلة ناشئة رحمة أحمد، أفضل ممثلة صاعدة نور النبوي، أفضل ممثلة فِيْ دور ثان، ندى موسى عَنّْ دورها فِيْ المشوار، أفضل ممثلة لثانية. دور رياض الخولي عَنّْ دوره فِيْ جزيرة غمام. . جائزة أفضل مسلسل كوميدي “رجين يا حاوي”، جائزة أفضل ممثلة، منه شلبي عَنّْ دورها فِيْ مسلسل “بتلو الروح”. جائزة أحسن ممثل أحمد أمين، أفضل مسلسل تلفزيوني، جزيرة غمام.

تألفت لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة الدرامي من المخرجة إنعام محمد علي، بمشاركة كاتب السيناريو حاتم حافظ، والموسيقي راجح داود، وأحمد السقا، وصابرين، ومحمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد، والناقد خيرية. بشلاوي والمخرج تامر محسن.

احتفل الجمهُور بالدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما بشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً فقرة تكريم العديد من النجوم الكبار الذين قدموا الكثير للدراما المصرية، وكانت صورهم محفورة فِيْ أذهان المشاهدين لسنوات عديدة.