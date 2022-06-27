عبودي باد وش يرجع

عبودي باد و Wish Return، السعودي الشهِيْر الذي غاب عن جمهُوره منذ أكثر من شهر ليعود بإطلالة جديدة، وبحماس كامل للعودة إلى محتوى الكوميديا ​​، وفقد الجمهُور مظهر عبودي باد، خاصة حينها عانى مرارة الضياع قبل غيابه بعد وفاة والدته فِيْ أول شهر رمضان المبارك، وتواصل المعلومات عن عبودي باد وبعض ما قيل بلغته عن غيابه ومعلومات عنه. .الأم الذي شارك المحتوى معه، للتواصل معه.

من هُو عبودي باد

عبودي باد هُو مؤلف كتب هزلية ترجع أصولها إلى المملكة العربية السَعُودِيْة من جهة والده وجمهُورية مصر العربية من جهة والدته. بدأت شهرة عبودي باد عندما اكتشف جمهُوره خفته وقدرته على تقليد الأصوات من خلال برنامج “أنت الآن”، ووسع نطاق تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي. لكسب مئات الآلاف من الإعجابات لشخصيته، شارك عبودي باد مقاطع ساخرة مع شخصيته. الأم “ماما جيجي” للرد وانتقاد بعض العادات الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

سيرة عبودي باد

يعتبر عبدالله الحسن المعروف باسم عبودي باد من أشهر الشخصيات على مواقع التواصل ونقدم له أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل عبدالله الحسن.

الاسم المستعار عبودي باد.

مكان الميلاد العاصمة، الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة يعيش فِيْ الرياض / المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد سنة 1992 م.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة السَعُودِيْة.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المهنة ناشط اجتماعي وصانع محتوى.

عبدي سيء وسيعود

تعود سلالة عبد الله الحسن الملقب بعبودي باد إلى بطون بني عدرة من القحطانيين وقسمت هذه القبيلة إلى فروع، حيث يقال أن أصلها يعود إلى الحسين بن علي، ومنه وهذا الوجود زاد فِيْ بلاد الشام، وانتقل فرع منه إلى شبه الجزيرة العربية فِيْ الكويت وقطر وأماكن أخرى، ولكنه منتشر على نطاق واسع فِيْ الأحساء بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

سبب غياب عبودي باد

اختفى عبودي باد من مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من شهر.فِيْ اليوم العاشر من الشهر، كانت علاقة عبودي باد بوالدته علاقة صداقة وغرام مرة أخرى قبل ساعات قليلة اليوم.

من هِيْ والدة عبودي باد

والدة عبودي باد هِيْ السيدة “نجلاء ناصر الانبار” والمعروفة باسم “ماما جيجي”. ماما جيجي شخصية مشهُورة للجمهُور، حيث كانت رفِيْقة عبد الله فِيْ محتواها، لكنها توفِيْت فِيْ 15 أبريل 2022. وكان العبودي قد حضر جمهُوره بزيارة قبر والدته. اكتملت قِصَّة وفاتها وعانت فِيْ الأيام الأخيرة من مشكلة انسداد معوي، وهُو سبب انتقالها إلى شريكها الأكبر.

حسابات عبودي الرسمية السيئة

يعتبر عبودي باد من أهم الكوميديين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فهُو حالة خاصة من خلال ظهُوره على الحسابات وقناته على اليوتيوب، بالإضافة إلى حضوره عبر البث المباشر على تيك توك، تليها الحسابات الرسمية لعبودي باد.

إنستغرام عبودي باد عدد متابعيه يقترب من أربعة ملايين متابع والدخول مباشرة إلى الحساب “”.

عبودي باد على تويتر يتابعه 70 ألف متابع والحساب متاح “”.

Snap Aboudi Bad الرسمي يعتبر من أكبر حسابات المشاهِيْر ولديه 3.5 مليون متابع ويمكنك الوصول إلى حساب “”.

بعد الاطلاع على حسابات عبودي باد الرسمية واستكَمْال المقال بعنوان “عبودي باد وأتمنى العودة” نقدم أهم المعلومات عن عبودي باد وحَقيْقَة اختفائه من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك معلومات عن والدته بالإضافة إلى ذلك. لتقرير عبد الله الحسن.