عبير أحمد ترد على الساخرين من شكلها بعد انتفاخ شفاهها

انتقدت الفنانة المصرية المقيمة فِيْ الكويت عبير أحمد السخرية التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهُورها المفاجئ، والتي وثقت تورم شفتيها ووجهها بعد فشل عملية تجميل.

وأعربت عبير أحمد عَنّْ استيائها من الأشخاص والحسابات التي نشرت صورها بعد العملية، ووضعت علامة تعجب عليها، مشيرة إلَّى أن هذه الصفحات والحسابات تسعى لجذب المتابعين بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلَّى أنها هِيْ التي كشفت عَنّْ ذلك. سبب .. لما حدث معها وان الوضع انتهى.

صدمت الفنانة المصرية معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عَنّْ شكل شفتيها نتيجة حقنها لمادة لإذابة الفِيْلر.

ظهرت عبير أحمد فِيْ مقطع فِيْديو نشرته على تطبيق سناب شات، ووجهها وفمها منتفخان بشكل رهِيْب، وقالت إنها تعرضت لحساسية مفاجئة نتيجة الحقن، والتي كان رد فعل جسدها تجاهها عكسيًا.

قالت إن تجربتها السيئة مع الجراحة التجميلية بدأت عَنّْدما تم حقن الفِيْلر فِيْ شفتيها، لكنها لم تعجبها شكلها بسبب الانتفاخ الناجم عَنّْ الحقن، واصفة إياه بـ “أثداء البط”. ثم أراد إزالته، فاستخدم الطبيب “حقنة عادية يحق لأي شخص حقنها”، بحسب الفنانة، لكن رد فعل جسده كان عكس ذلك، مما تسبب فِيْ انتفاخ وجهه.

وأضافت عبير “تفاجأ الطبيب وأخبرني أنه يرى هذه الحالة لأول مرة، وكان الحل هُو إعطائي حقنة كورتيزون”.

وأوضحت “الطبيب يستغرب أن أضحك وهادي .. ما تعرفه هِيْ النهاية، سواء كانت خسارة مالية أو أناس على اطلاع ودراية، وداعا .. أنا”. انا بخير. الصحة هِيْ الحاجة الوحيدة التي تزعجني. علمت أن التورم سيحدث فِيْ يوم من الأيام وسوف ينتشر “.

وانتقد كثير من المتابعين توجه الفنانة لإجراء عمليات تجميل على وجهها، مشيرين إلَّى أن ملامحه الطبيعية جميلة وملفتة للنظر، وأنها لم تكن بحاجة إلَّى هذا الإجراء الذي شملها.

وكتب أحد المتابعين “كنت جميلة بدون جراحة تجميل، الطبيعي أفضل، خلق الله أفضل”. كَمْا تعاطف آخرون مع الفنانة المصرية، متمنين لها موفور الصحة.

يشار إلَّى أن مسيرة عبير أحمد الفنية بدأت فِيْ منتصف التسعينيات، واستطاعت أن تصبح من أشهر الفنانين فِيْ الخليج، خاصة بعد ظهُورها فِيْ الدراما السعودية، وتحديداً الجزء الرابع عشر من مسلسل “طاش ما”. طاش مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

على الصعيد الشخصي، تزوجت عبير أحمد من رجل أعمال مصري لأول مرة وأنجبت منه توأمان وليد وكنزي، لكن هذا الزواج لم يدم، حيث انفصلا عام 2009، ثم تزوجت من رجل أعمال لبناني، لكن هذا الزواج صعب أيضًا. . لن تدوم، حيث أعلنا انقسامهما فِيْ عام 2013.