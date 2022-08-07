عبير أحمد تصدم الجمهُور بشكل شفاهها بعد تذويب الفِيْلر.. والطبيب مندهش

صدمت الفنانة المصرية المقيمة فِيْ الكويت، عبير أحمد، متابعيها بنتائج عملية إذابة مادة الفِيْلر فِيْ شفتيها، مما تسبب فِيْ انتفاخ وجهها بالكامل ؛ لأن جسمك شديد الحساسية.

وفِيْ مقطع فِيْديو أرسلته عبير أحمد إلَّى الدكتورة المسؤولة عَنّْ عملية الفِيْلر، ظهرت شفتيها منتفختين للغاية ووجهها متضخم، وأرفقته بتعليق “دكتور هُوب يطمئنني بهذا الفِيْديو … انا جميلة فِيْ خضم الازمات اضحك.

وروت عبير تفاصيل الحادث، حيث أشارت إلَّى أنها توجهت إلَّى الطبيب لإذابة الفِيْلر فِيْ شفتيه، وذلك لظهُور شكلها الغريب أمام الكاميرات وعلى الأرض، لذلك قرر الطبيب حقنها. . بإبرة لإذابة الفِيْلر كَمْا اعتاد فِيْ جميع الأحوال لكن جسمه تفاعل مع الحقن بطريقة معاكسة.

وأوضحت أن الدكتورة تفاجأت برد فعل جسدها، مشيرة إلَّى أنها كانت المرة الأولى التي تلاحظ فِيْها شيئًا كهذا طوال مسيرتها المهنية، عَنّْدما أخبرته مازحة أن عليها أن تدفع له نقودًا لأنها المسؤولة عَنّْ هذا الأمر. تثقيفهم.

تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع الفِيْديو حيث عبر بعضهم عَنّْ استيائهم من اعتمادها على الجراحة التجميلية، على الرغم من أنها تتمتع بجمال طبيعي، كتب أحدهم، “خلق الله أفضل من كل ما يحاول البشر القيام به. .

وأضافت أخرى “كانت جميلة بدون جراحة تجميل”.

يشار إلَّى أن عبير أحمد خضعت لجلسات غسيل الكلى. بسبب الوهن العضلي الوبيل، الذي يفحصها من حين لآخر، يكشف تأثير المرض على حواسها، وفقدانها لحاسي البصر والكلام، وفقدانها القدرة على الحركة، لتعود لاحقًا. قبل. كَمْا لو لم يكن فِيْه شيء.

يذكر أن الفنانة عبير أحمد تزوجت لأول مرة من رجل أعمال مصري ولديها منه توأمان وليد وكنزي، لكن هذا الزواج لم يدم، حيث تم رفع دعوى طلاق ضدها عام 2009، بعد ما حدث لها. متزوج متزوجة. رجل الأعمال اللبناني علاء خالد، لكن هذا الزواج أيضًا لم يستمر، إذ أعلنت عبير أحمد انفصالهما عام 2013.

أما عَنّْ دخوله المجال الفني، فكان ذلك عام 1996، بعد مشاركته فِيْ مسلسل “الأصدقاء” مع الممثلين جاسم النبهان وهِيْفاء عادل، وبدأت شهرته بعد مشاركته فِيْ مسلسل “بوقلبين” العام المقبل. ، لتنطلق بعد ذلك فِيْ العديد من الوظائف. حيث قدم حوالي 50 مسلسلًا كان من أهمها “الجرة السابعة” و “القلوب الصغيرة” و “أنيسة الونيسة” و “الحب الحلال”.