عبير شمس الدين أخاف من القطط.. وهذه أجمل ذكرى فِيْ حياتي

قالت الفنانة عبير شمس الدين، إنها شخصية عفوية وصريحة، وتحفظ أسرارها لنفسها، وكذلك أسرار الآخرين.

وأكد شمس الدين فِيْ مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن الشخص مخطئ ولا مانع من تقديم اعتذار إذا أخطأ، لأنه لا يستطيع النوم إذا كان لديه مشكلة مع شخص من حوله. قبل حل الخلاف بينهما ووضع حد لسوء التفاهم.

كشفت الفنانة السورية عَنّْ خوفها الشديد من القطط، حيث تأمل فِيْ التخلص من عادة النوم لساعات طويلة، فضلاً عَنّْ اندفاعها لاتخاذ المواقف.

وأشارت إلَّى أن إيطاليا من أبرز الدول التي تحب السفر إليها، لأن الأماكن القديمة تغريها، وطبيعتها تشبه إلَّى حد ما سوريا، وفِيْ زياراتها السابقة لها استمتعت كثيرا بهذه التفاصيل.

وأضاف أن أجمل ذكرى فِيْ حياته كانت ولادة ابنه “خلدون” التي لا ينسى. بينما كان يتحدث عَنّْ علاقته بالموضة التي لا تأخذ منها إلا ما يناسبه، وتتكَيْفَ مع المكان الذي هُو فِيْه، والمرحلة التي هُو فِيْها.

كَمْا تحدثت عَنّْ أكثر المشاهد دراماتيكية التي تأثرت بها، وهِيْ مشهد مقتل والدها فِيْ المسلسل القديم “رحيل إلَّى الجانب الآخر”، وكان مشهدًا صعبًا، إلا أنه عالق فِيْ أذهان الجمهُور لمدة طويلة. بينما. وقت طويل.

وفِيْ الختام، أشارت إلَّى أنها لو لم تكن فنانة، لكانت مصممة الديكور الداخلي لأنها تحب تصميم ديكورات المنزل ولديها اهتمام بهذا الجانب.