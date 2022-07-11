عبير صبري بعد وفاة شقيقها الألم هُو الأصل فِيْ الدنيا

تواصل الفنانة المصرية عبير صبري البكاء على وفاة شقيقها الذي توفِيْ يوم السبت 2 يوليو، وألم الفراق الذي خلفته الفنانة وعائلتها.

وكتبت عبير صبري، عبر فِيْسبوك، رسالة إلَّى شقيقها قائلة “الألم أصل الدنيا .. ولحظات السعادة مسكنات الآلام النادرة .. يرحمك الله يا أحمد حبيبي، ويعوضك فِيْ الجنة بكل ما حرم منك “.

ونشرت عبير صبري عبر حسابها على “إنستجرام” صورة ظهرت فِيْها برفقة شقيقها، وعلقت عليها “يا حبيبي أنت جزء من قلبي …

وأضاف “أمي ستموت بدونك، ونحن مدمرون للغاية، وقلوبنا محطمة بالحزن. أتمنى لك وأنا، حبيبي، أن نفضل ابنك وشبابك فِيْ هذه الحياة”.

وتابع “ستذهب إلَّى الجنة إن شاء الله … سأراك قريبًا وجيلك والسلام على بابا … يرحمك الله ويغفر لك يا نور عيني يا صديقي”. أخي الذي خدعَنّْي من الدنيا حبي.

وحظيت كلمات عبير صبري باهتمام كبير من زملائها فِيْ الوسط الفني وأصدقائها ومحبيها الذين قدموا لها تعازيهم وأحر التعازي بوفاة شقيقها، متمنين له الرحمة، وملهمًا أقاربه بالصبر والعزاء.

وكانت عبير صبري قد نعت شقيقها عبر صفحتها الشخصية فِيْ فِيْسبوك، حيث كتبت “توفِيْ أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري أمس ظهرا وتم الدفن بمقابر السيدة عائشة أرجو من كل من يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة وأن يربط على قلوبنا وقلب أمي”.

عبير صبري، التي تمر بأوقات عصيبة للغاية، كانت مهتمة بجنازة الجثمان فقط بين عائلتها وأصدقائها وبعيدًا عَنّْ وسائل الإعلام المختلفة، لذلك لم يُظهر أي من زملائها وأصدقائها داخل وخارج الوسط الفني أنها كانت قادرة على ذلك. تشارك فِيْ جنازة الجثمان، لأنها لم تعلن عَنّْ أي تفاصيل وأغلقت هاتفها المحمول، ولم يجد أحد وسيلة للاتصال بها أو تحديد مكانها.