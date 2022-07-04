عبير صبري تبكي رحيل شقيقها برسالة مؤثرة.. وتتعهد برعاية ابنه

أعربت الفنانة المصرية، عبير صبري، عَنّْ حزنها وحزنها لوفاة شقيقها أحمد الذي أحدث رحيله صدمة كبيرة فِيْ عائلتها، مؤكدة حماسها لرعاية ابنها الوحيد مروان.

نشرت عبير صبري صورة لها مع شقيقها الراحل أحمد صبري وابنهما عبر حسابها على Instagram، مرسلة رسالة مؤثرة تؤكد عدم قدرتها على تجاوز هذا الوضع الصعب الذي تعيشه حتى الآن.

وتحدثت الفنانة عَنّْ أخلاق شقيقها الراحل فِيْ التعامل معها ومع أسرتها، ومدى حالة الانكسار التي مرت بها والدتها بعد رحيلها.

وقالت عبير صبري فِيْ تدوينة “يا حبيبي قلبي لماذا تتركنا وتترك ابنك وتذهب كنت جميلة ولطيفة وتضحك وتحب معَنّْا ومع أمي مات بدونك ونحن جدا محطمة وقلوبنا تنكسر حزنا اتمنى ان تكون انت وانا حبيبتي نفضل ابنك وشبابك.

بلغت ”أنا بحبك يا أحمد وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ابنك أنا هخلي بالي وهِيْكبر وهِيْبقي احسن واحد فِيْ هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب وأجي لكوسلم وسلم علي بابا، ربنا يرحمكَمْ ويغفر لك يا نور عيني ياخويا اللي حيلتي حيلتي حبي”.

وحظيت كلمات عبير صبري باهتمام كبير من زملائها فِيْ الوسط الفني وأصدقائها ومحبيها الذين قدموا لها تعازيهم وخالص العزاء فِيْ وفاة شقيقها، متمنين له الرحمة ويلهم أقاربه بالصبر والعزاء.

وشيعت الجنازة صباح اليوم الاثنين من مسجد السيدة عائشة ودفن الجثمان فِيْ مقبرة الأسرة هناك.

وكانت عبير صبري قد نعت شقيقها عبر صفحتها الشخصية فِيْ فِيْسبوك، حيث كتبت “توفِيْ أخي الحبيب الشاب الطيب الحنون المهذب قطعة من قلبي أحمد صبري أمس ظهرا وتم الدفن بمقابر السيدة عائشة أرجو من كل اللى يعرفني أن يدعو له بالرحمة والمغفرة والجنة وأن يربط على قلوبنا وقلب أمي”.

عبير صبري، التي تمر بأوقات عصيبة للغاية، كانت مهتمة بجنازة الجثمان فقط بين عائلتها وأصدقائها وبعيدًا عَنّْ وسائل الإعلام المختلفة، لذلك لم يكن أي من زملائها وأصدقائها داخل وخارج الوسط الفني. تمكنت من المشاركة فِيْ تشييع الجثمان، لأنها لم تفصح عَنّْ أي تفاصيل وأغلقت هاتفها المحمول، ولم يجد أحد وسيلة للتواصل معها أو الوصول إليها.