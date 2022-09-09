عبير صلاح الدين تهاجم محمد صبحي حاربني لأنني قلت لا.. وجالي اكتئاب 5 سنوات

هاجمت الفنانة المصرية عبير صلاح الدين، التي اشتهرت بشخصية “عبلة” فِيْ مسلسل “يوميات وانس”، حتى الجزء السابع منه، بطلة العمل الفنان محمد صبحي، مشيرة إلَّى أنها كافحت. الأمر الذي دفعها للانفصال عَنّْ الوسط الفني لعدة سنوات، حيث سافرت إلَّى كندا وأقمت هناك، قبل أن تعود أخيرًا إلَّى مصر.

وأوضحت عبير خلال لقاء على قناة إم بي سي مصر مع النجمة الإعلامية ياسمين عز، رفضها الاستمرار فِيْ تصوير بقية مسلسل “يوميات ونيس”، لأنها شعرت أنها لا تقدم شيئًا جديدًا، مما دفع محمد صبحي لمحاربته. علق “هذا من حقي كَمْمثلة. سأرفض الدور إذا لم أشعر أنني أقدم شيئًا جديدًا. لن أحرق الشخصية بعد نجاحها، لأنني فنانة أحب العمل الجماعي والمصداقية. إنها أهم شيء بالنسبة لي. “

عبير صلاح الدين أنا مكتئب منذ 5 سنوات

وقالت الممثلة المصرية الحاصلة على درجة الدكتوراه فِيْ علم الاجتماع أثناء تواجدها فِيْ كندا “أخبرني زملائي أنك لن تعود إلَّى العمل وستبقى فِيْ المنزل، لكنني أكدت أن الرزق من الله. لقد حاولت كثيرًا، لكن جميع الأبواب كانت مغلقة. وأغلقت، لذلك شعرت بالاكتئاب لمدة خمس سنوات، من 2010 إلَّى 2015. “

وأضاف أنه كان ضحية للظلم والقتال لأنه رفض استكَمْال باقي مسلسل “يوميات ونيس” وخاصة الجزء السابع قائلًا “من خلال الموقع الرسمي قاتلني محمد صبحي لأني قلت لا”. حارب العديد من النجوم وإذا لاحظنا فسنجد تغييرا من الجزء الأول إلَّى السابع فِيْ السلسلة ؛ لأن من يقول له لا سيتم طرده فِيْ الموسم الجديد “.

وتابع، “حذرني الناس ونصحوني بالاعتذار لصبحي حتى لا أجلس فِيْ المنزل، لكنني لست نادما على ما فعلته”، مشيرا إلَّى أنها “حاولت تقديم مسلسل إذاعي مع عبد الله”. مشرف الذي له نفس الشخصية فِيْ ونيس، مثل تامر وشوقية، “لكنه لم ينفصل معي حتى من الحلقة الأولى”.

وأكدت عبير صلاح الدين أن جميع الأدوار التي عرضتها بعد مسلسل “يوميات ونيس” كانت متشابهة، لذا لم تكن معروفة.

وشارك فِيْ مسلسل “يوميات ونيس” مجموعة من الفنانين منهم الراحلة سعاد نصر وفادي خفاجة وسامح صفوت وريم أحمد وهدى هاني وجميل راتب وعايدة عبد العزيز وغيرهم.