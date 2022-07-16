عجائب البانثينول لفرد وتنعيم الشعر حتي لو خشن ومجعد هِيْصبح مثل الحرير أقوي بديل للكيراتين

كيفِيْة تحضير واستخدام الكيراتين البانثينول لفرد الشعر موضّح هنا، حيث أن كريم البانثينول الطبيعي والطبّي حظي بشعبية كبيرة وواسعة، خصوصاً فِيْ الفترة الأخيرة بين الفتيات، ويعالج العديد من الأعراض والمشاكل الجلدية والشعرية، وكل شيء. التي تدور حول فوائد كريم البانثينول صحيحة مائة بالمائة، وبصرف النظر عن ذلك، فهِيْ خاطئة. لأن هناك العديد من الفتيات اللواتي جربن واستخدمن كريم البانثينول وظهرت نتائجهن بعد عدة استخدامات وسنقوم بذلك. اشرح الطريقة أدناه.

كيفِيْة تحضير واستخدام الكيراتين بانثينول لفرد الشعر الكثيف

مكونات الوصفة –

علبة صغيرة من كريمة البانثينول.

ملعقتان صغيرتان من زبدة الشيا المذابة.

ملعقة كبيرة من (زيت الجلسرين – زيت الأرجان – زيت الأفوكادو – زيت الجوجوبا).

عدة قطرات من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة نشا ذرة.

خطوات وطريقة تحضير الوصفة –

أضيفِيْ جميع المكونات دفعة واحدة إلى وعاء زجاجي صغير وقلبي حتى يصبح المزيج كريميًا وسائلاً قليلاً.

ثم أغلقي الصندوق بإحكام وضعيه فِيْ الثلاجة حتى يتماسك قليلاً، ثم اشطفِيْ شعرك جيدًا بالماء الساخن.

قسمي شعرك إلى أقسام متساوية وقومي بعمل أربعة أقسام وعلى كل قسم باستخدام فرشاة صبغ الشعر وزعيه على كل قسم بالتساوي.

مشطي شعرك جيداً، لفِيْه وغطيه بشعر مستعار حراري للحفاظ على المزيج الساخن فِيْ شعرك، واتركيه على شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك، اشطفِيْ شعرك جيدًا بالماء البارد هذه المرة وطهريه من الخليط بشامبو أو بلسم كيميائي أو خالي من الكبريت.

كرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع وانظري بنفسك النتيجة والنعومة التي تحصلين عليها فِيْ وقت قياسي.

فوائد كريم البانثينول الطبي للشعر المجعد