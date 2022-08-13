“عجب عجاب”.. رد ناري من رئيس النصر على بيان الهلال

علق موصلي المعمر، رئيس نادي النصر، على تصريح نادي الهلال، الذي استنكر فِيْه بيان مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية اللاعب محمد كانو.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أصدر بيانا رسميا فِيْ الساعات الماضية أشار خلاله إلَّى عقد جلسة استماع للأطراف لتقديم كل ما لديهم تمهِيْدا لإغلاق الدعوى وبدء المداولة أمام المحكَمْة. تسوية النزاع. وإصدار قرار فِيْ مَوعِد أقصاه نهاية هذا الشهر (انظر التفاصيل).

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، منذ لحظات، بيانًا رسميًا استنكر فِيْه إعلان مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية محمد كانو. (انظر التفاصيل)

كتب موصلي المعمر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، “لاعبنا من 7-1-2022 إلَّى 6-30-2025 بعقد رسمي موثق فِيْ لجنة المحترفِيْن”.

وأضاف “يوقعون على الهُواء .. ثم يصدمون من تطبيق القانون .. صدمة رائعة!”

تفاصيل حالة Kno

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ الأول من مايو الجاري، قرارًا رسميًا بحظر اللاعب محمد كانو لمدة 4 أشهر من لعب أي مباراة رسمية، وكذلك منع الهلال من التسجيل لفترتين قياسيتين (صيف 2022 وشتاء). 2022) مع التزام كانو أمام الهلال بدفع 27 مليون ريال لنادي النصر.

جاء ذلك فِيْ سياق الشكوى التي رفعها نادي النصر، بزعم أن كنو أنهى عقده مع النصر وجدد عقده مع الهلال، خلال انتقالات الشتاء الماضي، للمطالبة بإدارة عالمية لقيمة الجزاء. بند فِيْ العقد مع اللاعب.

قدم نادي الهلال استئنافًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار تسوية المنازعات، فِيْ ظل عدم تمكن النادي من تسجيل صفقات جديدة، حيث تغلق فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ 31 أغسطس.