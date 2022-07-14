عجز التجارة التونسي يرتفع إلَّى 3.66 مليار دولار فِيْ 6 أشهر

كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن العجز التجاري التونسي ارتفع بنسبة 56 بالمئة فِيْ النصف الأول من عام 2022 إلَّى 3.66 مليار دولار.

واجهت تونس فِيْ السنوات الأخيرة صعوبات مالية وتحديات اقتصادية، حيث زاد الدين العام وانخفاض تصنيفها الائتماني.

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار مقابل إصلاحات تشمل تخفِيْضات فِيْ دعم الوقود والغذاء.

وتشمل الإصلاحات رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهِيْ خطوات رفضها بشدة نقابة العمال، أقوى نقابة عمالية فِيْ البلاد، والتي نفذت بالفعل إضرابًا عامًا، وفقًا لرويترز.

حذر بنك الاستثمار مورجان ستانلي من أن تونس قد تتخلف عَنّْ سداد ديونها إذا استمرت أوضاعها المالية فِيْ التدهُور.

نما الاقتصاد التونسي بنسبة 3.1٪ فِيْ عام 2022، مدعوما بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار العالمية، بعد أن سجل انكَمْاشا بنسبة 8.7٪ فِيْ 2022.

ارتفع معدل التضخم فِيْ مارس إلَّى 7.2٪ ومن المتوقع أن يستمر فِيْ الارتفاع مع زيادة أسعار الغذاء والوقود.

وبلغ الدين الخارجي لتونس 41 مليار دولار بحسب مجلة فوربس، ويبلغ عجز الحساب الجاري 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدرت فِيْتش أن عجز الميزانية سيرفع نسبة الدين إلَّى الناتج الاقتصادي لتونس إلَّى 84٪.

أعلنت تونس عَنّْ ميزانية قدرها 19.9 مليار دولار (57.2 مليار دينار) لعام 2022، بزيادة قدرها 3.2٪ عَنّْ العام السابق.