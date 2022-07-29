عجز التجاري التركي يقفز 185%.. والسياحة تنعش آمال الاقتصاد

أظهرت البيانات الصادرة عَنّْ معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية لبلاده ارتفع بنسبة 184.5 فِيْ المائة على أساس سنوي.

وأضاف المعهد أن العجز سجل 8.167 مليار دولار فِيْ يونيو مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7 فِيْ المائة.

وأوضحت البيانات الصادرة عَنّْ المعهد أن الواردات بلغت 31.595 مليار دولار بينما زادت الصادرات 18.7٪ لتصل إلَّى 23.428 مليار دولار.

فِيْ إطار برنامج اقتصادي تم الكشف عَنّْه العام الماضي، تهدف تركيا إلَّى التحول إلَّى فائض الحساب الجاري عَنّْ طريق زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض العملة.

وأظهرت البيانات أن العجز فِيْ النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 142.7٪ إلَّى 51.40 مليار دولار.

السياحة هِيْ أمل الاقتصاد

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من نفس المعهد أن عائدات السياحة فِيْ تركيا ارتفعت بنسبة 190.2٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلَّى 8.717 مليار دولار فِيْ الربع الثاني.

وكشفت البيانات أن 83.8٪ من هذا الدخل جاء من الزوار الأجانب و 16.2٪ من المواطنين الأتراك المقيمين بالخارج.

تضاعفت عائدات السياحة

فِيْ عام 2022، تضاعفت عائدات السياحة فِيْ تركيا إلَّى ما يقرب من 25 مليار دولار، بعد أن تعافت من تأثير جائحة فِيْروس كورونا، لكنها ظلت أقل بكثير من 34.5 مليار دولار المسجلة فِيْ عام 2022.

يعتمد الاقتصاد التركي على السياحة الأجنبية كَمْصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمواجهة تراجع العملة المحلية.