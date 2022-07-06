عجز الميزان التجاري فِيْ مصر يتراجع 53% خلال أبريل 2022

أظهرت بيانات التجارة الخارجية لشهر أبريل 2022، الصادرة عَنّْ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، انخفاضًا بنسبة 53٪ إلَّى 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022، مقارنة بـ 3.62 مليار دولار لنفس الشهر. فِيْ العام السابق.

وزادت قيمة الصادرات بنسبة 54.2٪، لتصل إلَّى 4.94 مليار دولار خلال أبريل 2022، مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وقالت الوكالة إن ذلك يرجع إلَّى ارتفاع قيمة الصادرات من بعض السلع أهمها المنتجات البترولية بنسبة 204.3٪، والنفط الخام بنسبة 14.8٪، والملابس الجاهزة بنسبة 34.7٪، والأسمدة بنسبة 10.3٪. .

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7٪ لتصل إلَّى 6.64 مليار دولار خلال أبريل 2022، مقابل 6.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المنتجات البترولية. 44.6٪ قمح 30٪ أدوية ومستحضرات صيدلانية 20.3٪ كيماويات عضوية وغير عضوية 4.6٪.