عجز تجارة تركيا يرتفع 143% فِيْ النصف الأول إلَّى 51.4 مليار دولار

قالت وزارة التجارة التركية، السبت، إنها قفزت بنسبة 184.3 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ يونيو إلَّى 8.16 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكاليف واردات الطاقة، مما يساهم فِيْ اتساع العجز.

أدى الُغُزو الروسي لأوكرانيا إلَّى زيادة أسعار السلع العالمية، مما عرض للخطر برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، الذي يهدف إلَّى معالجة التضخم المرتفع بفائض الحساب الجاري.

كَمْا كشفت البيانات أن الصادرات التركية زادت بنسبة 18.5 فِيْ المائة إلَّى 23.40 مليار دولار فِيْ يونيو، بينما قفزت الواردات 39.6 فِيْ المائة إلَّى 31.56 مليار دولار.

وبلغ العجز التجاري فِيْ النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار، بزيادة 142.5 بالمئة على أساس سنوي.