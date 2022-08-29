عجز تركيا التجاري يقفز 144% إلَّى 62 مليار دولار فِيْ 7 أشهر

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الإثنين، أن عجز التجارة الخارجية التركي قفز 147 بالمئة على أساس سنوي إلَّى 10.69 مليار دولار فِيْ يوليو، مع ارتفاع الواردات 41.4 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 29.24 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات 13.4 فِيْ المائة إلَّى 18.55 مليار دولار.

كجزء من برنامج اقتصادي تم الكشف عَنّْه العام الماضي، تهدف تركيا إلَّى التحول إلَّى فائض الحساب الجاري، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية جعل هذا الهدف أكثر صعوبة.

وأظهرت البيانات أن العجز فِيْ الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع بنسبة 143.7 فِيْ المائة إلَّى 62.18 مليار دولار.

وقال معهد الإحصاء إن مؤشر الثقة فِيْ الاقتصاد ارتفع بنسبة 1٪ على أساس شهري فِيْ أغسطس إلَّى 94.3 نقطة.