عجز حساب المعاملات الجارية لتركيا يتسع إلَّى 6.468 مليار دولار فِيْ مايو

وقال يوم الجمعة إن عجز الحساب الجاري للبلاد اتسع فِيْ مايو إلَّى 6.468 مليار دولار.

وهذا الرقم أقل من توقعات “رويترز” لعجز قدره 6.7 مليار دولار.

وبلغ عجز الحساب الجاري فِيْ أبريل الماضي 2.948 مليار دولار.

فِيْ العام الماضي، بلغ عجز الحساب الجاري لتركيا 14.882 مليار دولار. وكان هذا الرقم أقل من توقعات “رويترز” لعجز قدره 2.2 مليار دولار.

وزاد عجز الحساب الجاري للبلاد إلَّى 3.329 مليار دولار فِيْ مارس آذار أقل من عجز توقعته “رويترز” عَنّْد 3.8 مليار.

وبلغ عجز الحساب الجاري فِيْ فبراير 2.585 مليار دولار.

فِيْ عام 2022، بلغ عجز الحساب الجاري لتركيا 36.724 مليار دولار.