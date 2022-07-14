عجز مالي ضخم..مَوعِد انعقاد عمومية الاتحاد وفتح الترشح لإدارة جديدة

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ مَوعِد الاجتماع العام “العادي” لنادي الاتحاد لبحث ومناقشة العجز المالي الضخم.

يتولى مجلس إدارة أنمار الهِيْلي إدارة النادي بالتزكية اعتبارًا من يونيو 2022، ولم يتبق للإدارة الاتحادية الحالية موسمًا واحدًا فِيْ نهاية ولايتها.

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ذكرت صحيفة “عكاظ”، أن الجمعية العمومية “العادية” لنادي الاتحاد ستنعقد صباح اليوم الخميس خلال شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يناقش ويحقق ويراجع جميع التقارير المالية والفنية والإدارية للنادي للسنة المنتهِيْة فِيْ 30 يونيو 2022.

يشار إلَّى أن إدارة أنمار الهِيْلي عرضت البيانات المالية لنادي الاتحاد العام السابق الذي عقد منتصف أغسطس 2022، وكان واضحا أن هناك عجزا قدره 133 مليون ريال.

وفِيْ السياق ذاته، كشفت الإدارة الاتحادية أن الإيرادات بلغت 263 مليون ريال، مقابل مصاريف 396 مليون ريال.

وتأمل الاتحادات أن يشهد الاجتماع العام المقبل انتهاء إدارة الهِيْلي للعجز المالي، خاصة فِيْ ظل العوائد المالية الضخمة للنادي العام الماضي.

من ناحية أخرى، فِيْ أبريل 2023، سيفتح باب الترشح لرئاسة نادي الاتحاد، لانتخاب مجلس إدارة لمدة أربع سنوات فِيْ الجمعية العامة غير العادية.