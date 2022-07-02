عجمان الإماراتي يقترب من التعاقد مع نجم هجوم الرفاع البحريني

يقترب نادي عجمان الإماراتي من التعاقد مع نجم فريق كرة القدم المهاجم الأول في نادي الرفاع البحريني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن إدارة نادي عجمان الإماراتي تقترب من تأمين خدمات علي مدن لاعب الفريق الأول السابق لنادي العروبة الإماراتي.

جدد علي مدن عقده مع الفريق الأول لنادي الرفاع البحريني حتى عام 2026.

يشار إلى أن علي مدن لعب في الفريق الكروي الأول لنادي العروبة الإماراتي الموسم الماضي على سبيل الإعارة لموسم واحد من نادي الرفاع البحريني.

يبدأ الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين في 2 سبتمبر المقبل.