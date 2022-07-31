عجينة خلية النحَلْ الهشة الطرية فِيْ المنزل والطعم خطير

عجينة خلية النحَلْ من الكعك اللذيذ والهش الشهِيْر الذي يحب الكبار والصغار تناوله خلال النهار، ويمكن تناولها على الإفطار أو بين الوجبات، تحتوي عجينة خلية النحَلْ على قيم غذائية ومفِيْدة عالية، يرجى متابعتنا.
مكونات عجينة خلية النحَلْ
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض
- نصف كوب زبادي
- كوب حَلْيب سائل
- صفار بيضة متوسطة الحجم
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي
- القليل من الماء الدافئ للعجن
- ملعقة كبيرة خميرة
- ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر
- ملعقة عسل أبيض
- رشة هِيْل مبشور
- قليل من الملح
- نصف كوب جبن كريمي
- قليل من الفستق المطحون
- كَمْية الشراب
كيفِيْة صنع معجون خلية النحَلْ
- أولاً نحضر وعاء ونضع فِيْه العسل والخميرة، ثم نضيف ربع كوب ماء ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات ونتركها قليلاً حتى تتفاعل.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضع الملح والبيكنج باودر والدقيق المنخول ونخلطهم.
- ثم نضيف الزيت والخميرة والحَلْيب ونشغل الخلاط على سرعة متوسطة حتى تتماسك العجينة.
- ثم نضع العجينة فِيْ وعاء آخر، ونغطيها جيداً ونتركها فِيْ مكان دافئ حتى تتخمر ويزداد حجمها.
- ثم نقطع العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نملأها بالجبن ونغلقها جيداً.
- ثم نأخذ صينية مناسبة ونشحمها بقليل من الزيت ونضع كرات الخلية عليها.
- ثم نقوم بإعداد وعاء صغير نضع فِيْه صفار البيض والهِيْل المبشور والقليل من الحَلْيب السائل، ثم نرسم وجه الكرات.
- ثم نغطي الصينية جيدًا ونتركها تتخمر مرة أخرى لفترة قصيرة، ثم نقوم بتسخين الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم نضع الصينية ونتركها حتى تنضج وتحمر وجهها.
- ثم نخرجها من الفرن ونضع عليها القطر البارد ونزينها بالفستق الحَلْبي ونضعها فِيْ صحون التقديم.