عجينة خلية النحَلْ الهشة الطرية فِيْ المنزل والطعم خطير

عجينة خلية النحَلْ من الكعك اللذيذ والهش الشهِيْر الذي يحب الكبار والصغار تناوله خلال النهار، ويمكن تناولها على الإفطار أو بين الوجبات، تحتوي عجينة خلية النحَلْ على قيم غذائية ومفِيْدة عالية، يرجى متابعتنا.

مكونات عجينة خلية النحَلْ

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

نصف كوب زبادي

كوب حَلْيب سائل

صفار بيضة متوسطة الحجم

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي

القليل من الماء الدافئ للعجن

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر

ملعقة عسل أبيض

رشة هِيْل مبشور

قليل من الملح

نصف كوب جبن كريمي

قليل من الفستق المطحون

كَمْية الشراب

كيفِيْة صنع معجون خلية النحَلْ