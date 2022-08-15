عدد السفن العابرة لقناة السويس ينمو 8% فِيْ يونيو

كشفت بيانات رسمية حديثة أن عدد السفن العابرة سجل زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة نحو 1،363 سفِيْنة فِيْ يونيو الماضي، بينما كان حوالي 1،263 سفِيْنة فِيْ يونيو 2022، بزيادة 100 سفِيْنة، وهُو ما يمثل زيادة فِيْ عدد السفن العابرة. زيادة بنحو 8٪. .

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت حمولة السفن العابرة زيادة طفِيْفة خلال نفس الفترة، حيث بلغ إجمالي حمولة السفن حوالي 113.9 مليون طن فِيْ يونيو الماضي، مقابل 102.1 مليون طن فِيْ نفس الفترة. 2022 بزيادة قدرها 11.8 مليون طن.

وكانت الوكالة قد أعلنت أن عائدات قناة السويس وصلت إلَّى مستوى قياسي جديد منذ بداية العام الجاري 2022، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حققت عائدات قناة السويس نحو 12.3 مليار جنيه فِيْ يونيو الماضي. من 12 مليار جنيه فِيْ مايو السابق بزيادة قدرها 300 مليون جنيه.

منذ بداية العام الجاري، شهدت إيرادات قناة السويس زيادات متتالية، حيث سجلت الإيرادات نحو 11.6 مليار جنيه فِيْ شهر أبريل، بينما كانت 8.7 مليار جنيه فِيْ الشهر المقابل عام 2022، بزيادة قدرها 2.9 مليار جنيه. .

وسجلت إيرادات القناة نموا ملحوظا فِيْ إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يونيو من العام الماضي حتى منتصف العام الحالي حيث بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات نحو 123.1 مليار جنيه.