كم عدد الغيابات المسموح بها في المقررات،وزارة التربية والتعليم السعودية عملت على إعداد اللوائح والقوانين التي تكمل المسيرة التعليمية بالكامل وبالاضافة الى ذلك فانها فرض عدد من القيود على المعلمين بالمملكة العربية السعودية وذلك لسلامة المسيرة التعليمة وفترة الغياب التي سمحت بها وزارة التربية والتعليم السعودية للكادر التعليمي نحو 25٪ دون عذر و50٪ بعذر عن الدورات والمقررات التعلمية السعودية.

وزارة التربية والتعليم السعودية

وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من بين الوزارات المهمة المعنية بتسهيل العملية التعليمية في المؤسسات المختلفة. من أجل خلق جيل مثقف.

كم غياب مسموح في الدورات

أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أن مدة الغياب المسموح بها 25٪ بدون عذر و 50٪ بعذر. التغيب عن المقررات الدراسية لضمان حضور الطالب خلال الفصل الدراسي.

آلية الحضور والغياب بالدورة

يتم حسم عدة درجات في نظام المساقات عند غياب الطالب وهي كالتالي

يمنح الطالب 5 نقاط عندما يلتزم الطالب بالحضور.

يحسم للطالب نصف علامة عند تغيبه دون عذر من أحد صفوف الفصل.

إذا تغيب الطالب عن 5 فصول دراسية، فسيتم تحذير ولي الأمر.

إذا تغيب الطالب أكثر من 10 مرات يتم إخطار ولي الأمر وتنبيهه للمرة الثانية.

في حال تغيب الطالب عن أكثر من 15 درسًا خلال الفصل الدراسي، يُمنع من دخول الاختبار ويمنح علامة صفر في المعدل التراكمي.

نظام توزيع حصص الغياب في المقررات

آلية توزيع حصص الغياب بدون عذر على النحو التالي

الغياب بدون عذر ويشمل 25٪ ويقسم كالتالي 14 درسًا لدورات من 5 جلسات في الأسبوع. 11 درسًا لمدة 4 دروس في الأسبوع. 9 دروس من 3 دورات في الأسبوع.

الغياب بعذر أو بدون عذر وهذه النسبة 50٪ وهي كالتالي 28 جلسة للدورات المكونة من 5 جلسات في الأسبوع. 22 درسًا للدورات المكونة من 4 جلسات في الأسبوع. 18 درسًا للدورات من 3 دروس في الأسبوع.



موقع وزارة التربية والتعليم بالسعودية

يتم الدخول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مباشرة من خلال الموقع الرسمي “” حيث يوفر الموقع العديد من أنظمة وآليات التسجيل مع إمكانية التواصل مع الإدارة من خلال وسائل الاتصال المقدمة من خلال موقع الوزارة حيث قدم العديد من الخدمات الالكترونية التعليمية.

كم عدد الغيابات المسموح بها في المقررات وتعمل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية باكمل وجه على سير العملية التعليمة بشكل ناجح واوضحت الوزارة نظام للغياب عن المقررات التعلمية للكارد التعليمي وهي مدة الغياب التي سمحت بها 25٪ بدون عذر و 50٪ بعذر من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية.