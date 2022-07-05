ما هُو عدد المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي فِيْ السَعُودِيْة حيث يتساءل الكثير من الناس عن رقم تلقي الدعم المقدم للأشخاص المستحقين لمعاش تقاعدي تأميني فِيْ المملكة، حيث تكون وزارة القوى العاملة على استعداد لتقديم الدعم المادي المناسب للمواطنين السعوديين لحمايتهم من الفاقة والحاجة وتحسين مستوى المعيشة الحياة، ومن خلالها سننظر أيضًا فِيْ عدد المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بالإضافة إلى شرح، إلى جانب عدد من المعلومات المهمة الأخرى ذات الصلة.

نظام الامن الاجتماعي

صدر نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب المرسوم السلطاني رقم. تلبية الاحتياجات الأساسية ورعايتهم المستمرة مقابل حاجة الإمكانات البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان حد أدنى من العيش الكريم، من خلال نظام المطور وفق التشريعات الموضوعة للحفاظ على كرامة المواطنين وتحسين الحياة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للجميع. المواطنين بالتساوي.

عدد المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي

وبحسب التقديرات الحكومية، بلغ عدد المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي 1128877 مواطنًا ومواطنة، موزعين حسب آخر إحصائيات العام الماضي على النحو التالي، وفقًا لآخر الإحصاءات التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويقدر عدد المعالين المستفِيْدين من الضمان بنحو 1737 مليونا.

ويقدر عدد النساء المستحقات للضمان الاجتماعي بنحو 682445 و 446432 رجلاً.

ويقدر عدد المستفِيْدين المتزوجين بنحو 368.600.

ويقدر عدد المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي العزاب بـ 272.682.

ويقدر عدد المستفِيْدات من الأرامل بنحو 253.657، بينما يقدر عدد المطلقات بـ 233.940 مواطنة.

وبلغ عدد المستفِيْدين من قطع المساعدات 337 ألفاً.

قيمة الدعم المقدم إلى 12 ألف أسرة منتجة.

يستفِيْد أكثر من 1200 مليون مستفِيْد من برامج الدعم والتي تشمل برنامج المساعدة الرمضانية، وبرنامج الدعم التكَمْيلي، وبرنامج السداد الجزئي لفواتير الكهرباء، بالإضافة إلى برنامج الحقيبة المدرسية والزي الرسمي، وبرنامج الفراش والتأسيس ضمن ضوابط محددة. .

كَمْ عدد مكاتب توزيع أجر الضمان الاجتماعي

الجدير بالذكر أنه يتم توزيع حوالي 116 مكتب ضمان اجتماعي فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة من أجل تقديم كل مساعدة وأسئلة واستفسارات يطرحها المستفِيْدون من الضمان الاجتماعي.

فئات أجور الضمان الاجتماعي

وافقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والتي تشمل

الأرامل.

أيتام.

معاقون ومعوقون.

المطلقات. أسر السجناء وأهالي المدمنين.

العائلات المهجورة والأزواج الغائبون.

المرأة السَعُودِيْة أرملة الأجنبي.

امرأة لم تتزوج من قبل.

الرجال الكبار فِيْ سن كبيرة.

غير قادر على العمل بشكل دائم أو مؤقت.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الشروط التي يجب على المتقدمين للضمان الاجتماعي استيفائها، وهذه الشروط موضحة على النحو التالي

أن يكون المستفِيْد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك الفئات التالية الأجنبية المتزوجة من سعودي. أرملة أجنبية أو مطلقة لديها أطفال من المملكة العربية السَعُودِيْة. أبناء السعودي الأرملة أو المطلقة والمتزوجة من أجنبي. الأيتام والمعاقين. الأرامل اليتيمات اللاتي لديهن بطاقات نقل.

أن يكون المستفِيْد مقيماً قانونياً فِيْ المملكة.

يجب ألا يقل دخل مقدم الطلب سواء كان مستقلاً أو أسرة كاملة عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المحسوب.

يجب أن تطبق الضوابط المتعلقة بملكية واستخدام الثروة على المستفِيْد.

يجب أن يتوافق مع متطلبات الوزارة فِيْما يتعلق بالتأهِيْل والصحة والتعليم والعمل الاجتماعي.

راتب الضمان الاجتماعي 1444

يختلف راتب الضمان الاجتماعي حسب عدد أفراد الأسر المستفِيْدة، وقيمة الدخل الشهري لتحصيل الأشخاص من نفس الأسرة، وكذلك الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة. المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي لعام 1443 هـ

عدد أفراد الأسرة راتب تقاعد حاجز الضمان الاجتماعي عائلة مكونة من شخص واحد 1،000 ريال سعودي 2001 ريال سعودي عائلة مكونة من شخصين 1،285 ريال سعودي 2570 ريال سعودي عائلة مكونة من 3 أشخاص 1،570 ريال سعودي 3140 ريال سعودي عائلة مكونة من 4 أشخاص 1،855 ريال سعودي 3710 ريال سعودي عائلة مكونة من 5 أفراد 2،140 ريال سعودي 4280 ريال سعودي عائلة مكونة من 6 أفراد 2،420 ريال سعودي 4840 ريال سعودي عائلة مكونة من 7 أفراد 2،710 ريال سعودي 5420 ريال سعودي عائلة مكونة من 8 أفراد 3،000 ريال سعودي 6000 ريال سعودي عائلة مكونة من 9 أفراد 3،280 ريال سعودي 6560 ريال سعودي عائلة مكونة من 10 أفراد 3،560 ريال سعودي 7120 ريال سعودي عائلة مكونة من 11 فردا 3،840 ريال سعودي 7680 ريال سعودي أسرة مكونة من 12 فردًا 4،130 ريال سعودي 8260 ريال سعودي عائلة مكونة من 13 فردًا 4،410 ريال سعودي 8820 ريال سعودي عائلة مكونة من 14 فردًا 4،700 ريال سعودي 9400 ريال سعودي عائلة مكونة من 15 فردًا 5،000 ريال سعودي 10000 ريال سعودي

رَابِطْ موقع الضمان الاجتماعي

توفر وزارة الموارد البشرية رَابِطًْا للضمان الاجتماعي المطور لتوفِيْر الوقت والجهد للمواطنين السعوديين لعرض جميع الشروط المعلنة للمشاركة فِيْ البرنامج، وكذلك للاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها المنصة الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها ” كَمْا توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية الاطلاع على عدد المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي من خلال الدخول إلى الصفحة المخصصة لذلك.

فِيْ الختام شرحنا لكَمْ عدد المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي، كَمْا ذكرنا الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي، وشروط الحصول على الضمان الاجتماعي، وشرعنا فِيْ توضيح راتب الضمان الاجتماعي وخرجنا بربط الضمان الاجتماعي المطوَّر. موقع الكتروني.