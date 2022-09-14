عدد بطولات الأهلي في كرة اليد ، النادي المصري العريق الذي دون اسمه من ذهب في شتى الرياضات ومن ضمنهم رياضة كرة اليد العالمية و خاض النادي الاهلى العديد من البطولات في كرة اليد منها محلية ومنها دوليا و حقق العديد من الالقاب والجوائز و اصبح اسم النادي الاهلي لامع و ايضا تعثر الاهلي في العديد منها ولا ننسى نده نادي الزمالك الملكي له انجازات في كرة اليد التي تعتبر هي كرة الصالات الرياضية وفكم عدد بطولات الأهلي في كرة اليد التي حققها تابعونا .

نبذة تعريفية عن النادي الأهلي لكرة اليد

نادي كرة اليد هو أحد الأقسام الداخلية للنادي الأهلي المصري، والذي يضم ألعاب (كرة قدم، كرة طائرة، كرة يد، كرة سلة، كرة ماء، هوكي)، وقد تأسس قسم كرة اليد عام 1959 م ويعتبر من أهم الألعاب. ممثلو كرة القدم المصرية في المسابقات الدولية. تتواجد كرة اليد في الدوري منذ بداية الستينيات حتى الآن، وتعتبر الأكثر نجاحًا في الدوري، ويشارك الفريق في كل موسم في 6 بطولات مختلفة (الدوري المصري، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، كأس الكؤوس الأفريقية، كأس السوبر الأفريقي)، وخلال مسيرته الطويلة الممتدة في عالم كرة اليد، حقق النادي الأهلي عددًا كبيرًا من البطولات المحلية والأفريقية والدولية، وسنذكرها بالتفصيل في السطور التالية من هذه المقالة.

عدد بطولات الاهلي في كرة اليد ؟

حقق النادي الأهلي لكرة اليد 55 لقبًا ولقبًا مختلفًا خلال مسيرته الممتدة من عام 1959 م حتى الآن، ليحتل المرتبة الثانية بين أكثر الفرق فوزًا بالبطولات في مصر خلف نادي الزمالك المصري الذي يفرض سيطرته على البطولات المحلية والدولية، ولكن النادي الأهلي لكرة اليد لا يزال متفوقا. مقابل منافسه التقليدي في عدد الألقاب والبطولات في الدوري المصري والتي فاز بها النادي الأهلي 23 مرة، وفيما يلي نوضح لكم عدد البطولات التي حققها الأهلي بالكرة في كل بطولة منفصلة وهي كالآتي

بطولة الدوري المصري 23 مرة.

بطولة كأس مصر 9 مرات.

كأس التميز مرة واحدة.

كأس الاتحاد المصري 3 مرات.

دوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

كأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات.

كأس السوبر الأفريقي مرتين.

بطولة الأندية العربية 5 مرات.

كأس الكؤوس العربية 3 مرات.

تم حل بطولة العالم للأندية لكرة اليد والمركز الثاني في عام 2007.

أشهر لاعبي الأهلي في كرة اليد

من خلال مسيرته الطويلة التي امتدت منذ ستينيات القرن الماضي، أنتج النادي الأهلي عشرات اللاعبين المتميزين من بين فريقه الأول لكرة اليد، ومن بين الأسماء الخالدة والبارزة ما يلي

اللاعب جوهر نبيل الذي رشح كأفضل لاعب كرة يد في العالم 1998-2000.

اللاعب سامح عبد الوارث تم اختياره من بين أعضاء المنتخب الدولي لكرة اليد عام 1997.

كريم السعيد اللاعب الحاصل على أكبر عدد من البطولات في فريق الأهلي بـ 23 لقبا.

عدد بطولات الزمالك في كرة اليد للصالات

وبلغ عدد البطولات التي فاز بها نادي الزمالك المصري لكرة اليد نحو 72 بطولة مختلفة، وبذلك يكون النادي الذي يسيطر على البطولات بفارق كبير عن أقرب منافسيه النادي الأهلي. العديد من البطولات الدولية، وفيما يلي قائمة ببطولات النادي

بطولة الدوري المصري 19 مرة.

كأس مصر 16 مرة.

كأس السوبر المصري 3 مرات.

بطولة دوري السوبر لمرة واحدة.

كأس الاتحاد المصري مرة واحدة.

كأس التميز ثلاث مرات.

بطولة دوري الجزيرة مرة واحدة.

دوري أبطال أفريقيا 12 مرة.

كأس الكؤوس الأفريقية 6 مرات.

كأس السوبر الأفريقي 7 مرات.

البطولة العربية للأندية الأبطال مرة واحدة.

قارن بين عدد بطولات الأهلي والزمالك في كرة الصالات

بعد أن ذكرنا عدد بطولات الأهلي في كرة اليد، ننتقل الآن إلى مقارنة بين الناديين اللذين توجا بأكبر عدد من البطولات داخل مصر والغريم التقليدي، على مستوى معظم مباريات الفرق داخل مصر والقارة الأفريقية. يوضح الكبار اسم البطولة وعدد مرات فوزها من خلال الجدول التالي

بطولةالاهلي و الزمالك

الدوري المصري 23 19 كأس مصر 9 16 كأس السوبر المصري – 4 سوبر برو ليغ – 1 كأس التميز 1 3 كأس الدوري المحلي – 1 كأس الاتحاد المصري 3 1 دوري حى الجيزة – 1 عدد البطولات المحلية 36 46 دوري ابطال افريقيا 5 12 كأس الكؤوس الأفريقية للأندية 4 6 كأس السوبر الأفريقي 2 7 أندية أبطال الدوري العربي 5 1 الفائزون بكأس العرب للأندية 3 – عدد البطولات الخارجية 19 26 عدد بطولات الاهلي والزمالك 55 72

حسابات النادي الأهلي لكرة اليد الرسمية

يمكن لعشاق كرة اليد ومتابعي أخبار وبطولات النادي الأهلي لكرة اليد متابعة جميع نتائج وأخبار الفريق من خلال عدد من الوسائل التي يوفرها النادي لجمهوره وجمهوره، من خلال وسائل مختلفة أبرزها ما يلي

الموقع الرسمي للنادي الاهلي قسم كرة اليد.

الحساب الرسمي على تويتر “.

الحساب الرسمي على الفيس بوك ““.

حساب Instagram الرسمي.

قناة يوتيوب الرسمية.

وتفوق النادي الاهلي في كرة الصلالت اليد على نظيره والمنافس المحلي في بفارق العدد في حصد الالقاب في العديد من البطولات و ايضا وكان لنادي الزمالك تميز علي نادي الاهلي في بعض البطولات، في يوم الثلاثاء حصد بطولة غالية نادي الزمالك على نظيره نادي الاهلى وهي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد بعد ان هزمه وتتوج باللقب .