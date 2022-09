عدد حلقات مسلسل القليل من ضوء النهار، يعتبر مسلسل القليل من ضوء النهار من اشهر واهم المسلسلات التركية الناجحة والمميزة والتي تم تصويره وعرضه في سبتمبر لعام 2022م والتي تم عرض اول حلقة من مسلسل القليل من ضوء النهار بامس الرابع من شهر سبتمبر لعام 2022م والتي نال هذا المسلسل على اعجاب الملايين من الناس حول العالم والحلقة الواحدة مدتها حوالي 135 دقيقة ومسلسل القليل من ضوء النهار يناقش الكثير من الامور والقضايا المختلفة والرامية في الشعوب المتنوعة حول العالم.

تعتبر سلسلة Little Light of Day من أفضل الأعمال التركية التي تم عرضها مؤخرًا، حيث استطاع هذا العمل أن يحظى بردود فعل مميزة من الجمهور، خاصة أن الدراما التي يناقشها مختلفة وغير تقليدية ومميزة للغاية، وهنا هو أهم المعلومات عن مسلسل Little Light of Day

عنوان العمل بالعربية قليل من ضوء النهار. اسم العمل باللغة التركية Bir Küçük Gün Isigi. نوع العمل دراما ورومانسية. مكان التصوير تركيا وإيطاليا. الشركة المنتجة NG Media. عدد الحلقات غير معروف. مدة كل حلقة 135 دقيقة. العرض الأول 5 سبتمبر 2022 م. لغة العمل التركية. قناة العرض قناة ITV. الجهات الفاعلة بيرك أوكتاي، سيراي كايا، شيما كوركماز وإسرا درمانليكشو.

لم تعرض سلسلة Little Daylight حلقاتها كاملة، لذلك لا يُعرف عدد الحلقات التي تم عرضها، ولكن حتى الآن تم عرض ثلاث حلقات، وقد تمكنت كل هذه الحلقات من الحصول على مستويات عالية من المشاهدة وأن تكون في المقدمة. من الأعمال التي تم عرضها، على الرغم من عدم الترويج للعمل بشكل ملحوظ، إلا أنه استطاع أن يحقق نجاحًا ملحوظًا على عكس باقي الأعمال التركية التي لم تستطع الحصول على نسبة عالية من المشاهدين في الآونة الأخيرة.

تدور قصة مسلسل القليل من ضوء النهار حول إليف الفتاة التي فقدت زوجها هاكان إثر تعرضها لحادث مروري مفاجئ. في ابنة زوجها، هاكان، هي والدتها، وعلى الجانب الآخر، هاكان، رئيس الشركة التي تعمل بها إليف، والذي وقع في حب إليف، زوجة هاكان، الرجل الذي دمر حياته.

استطاع أبطال مسلسل Little Light of Day جذب جمهور المشاهدين وإعجابهم، خاصة وأنهم قدموا لأول مرة مثل هذه الأعمال الدرامية المتميزة والمختلفة عما قدموه سابقًا، لكن رغم ذلك تمكنوا من النجاح، و احصل على معدلات مشاهدة عالية، وشارك في مسلسل “Little of Days” Daylight كل من الممثلين

سيرا كايا ممثلة تركية من أصل وجنسية. ولدت في تركيا في 4 فبراير 1991 م ويبلغ عمرها الآن واحدًا وثلاثين عامًا. أما عن مسيرتها الفنية، فقد بدأت عام 2012 عندما شاركت في مسلسل شارع السلام، واستطاعت فيما بعد تحقيق شهرة كبيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل Prisoner الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا وخارجها.

بيرك اوكتاي ممثل تركي. ولد في أنقرة في الثامن والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 1982 م ويبلغ الآن 39 سنة. بدأ الظهور عام 2000 عندما كان يعمل كعارضة أزياء، لكن في عام 2007 شارك لأول مرة في مسلسل كان اسمه البلوتي الجميل، وهو مسلسل قديم. تعتبر سلسلة زواج الخير من أشهر الأعمال التي قدمها. أما بالنسبة لأحدث أعماله، فقد كانت سلسلة Sacred Apple.

عُرض المسلسل التركي Little Light of Day في الخامس من شهر سبتمبر الجاري، كما يعرض على قناة ATV التركية مساء الاثنين، ويوم الثلاثاء يتم ترجمته إلى اللغة العربية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسلسل Little Daylight استطاعت أن تلاقي نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، لذلك تمت ترجمتها منذ عرض حلقاتها الأولى.

يعتبر مسلسل Little Light of the Day من المسلسلات الدرامية المتميزة التي استطاعت تسليط الضوء على عدة قضايا وقصص، ولعل أبرز هذه القضايا الأمهات اللواتي يهملن أطفالهن وإنجابهن والمشاكل التي تواجهها المرأة بعد الموت. من أزواجهن والعديد من القضايا الأخرى، حيث أن هذه السلسلة اجتماعية وواقعية إلى حد ما. عظيمًا لذلك، استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في كل من تركيا وخارجها، ولمشاهدة مسلسل “Little Light of Day” المترجم إلى اللغة العربية، يرجى زيارة الرابط التالي “”.

