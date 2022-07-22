عدد حلقات مسلسل حريم السلطان ، لقد إنتشر مؤخرا مسلسل حريم السلطان التركي ، وقد لوحظ متابعة واسعة من قبل المعجبين في الوطن العربي ، وهو من الأعمال التاريخية الذي أذهل الجمهور منذ عرض حلقاته الأولى، حيث يعد من ضمن المسلسلات التي استهدفت جانبًا تاريخيًا آخر بعيدًا عن مخيلة الجمهور، يحتل المرتبة الأولى في نسبة المشاهدة من الحلقة الأولى إلى الحلقة الأخيرة ، تابعوا معنا

مسلسل حريم السلطان ويكيبيديا

مسلسل حريم السلطان، باللغة التركية “محتشم يوزيل” بمعنى القرن العظيم، هو مسلسل تركي تاريخي يقوم على سرد الأحداث بين عامي 1520 م و 1566 م، لاستعراض حياة الملك سليمان القانون، الشاب أولاً، ثم الشيخ. والرجل العجوز. ويركز العمل بالدرجة الأولى على الحرم، المسلسل الذي أخرجه “دول تايلان”، من تأليف “ميرال حسن”، والمسلسل من بطولة خالد أرجينج في دور سلطان سليمان، ومريم أوزرلي بدور سلطانة هيام.

كم عدد حلقات مسلسل حريم السلطان

بلغ عدد حلقات مسلسل حريم السلطان 139 حلقة موزعة على ثلاثة أجزاء، حيث بدأت أولى حلقات هذا العمل في 5 يناير 2011 م، وحقق نجاحًا ساحقًا وانتقادات كبيرة بعد عرض الحلقات الأولى منه في تركيا ولكن ترجمت إلى عدة لغات أهمها العربية “. سوريا ”بالإضافة إلى توزيعها على دول أخرى أهمها ألبانيا والصين وفرنسا.

القصة الحقيقية لمسلسل حريم السلطان

تدور قصة مسلسل حريم السلطان في إطار تاريخي رومانسي، لكنها تركز بالدرجة الأولى على الحياة العاطفية للسلطان سليمان القانون، والمرأة من حوله، وعلاقات الحب معه أولاً ثم مع أبنائه، وكيف وقع فيه. الحب مع سلطانة “الهرم”، ومن ناحية أخرى يتناول المؤامرات في القصر الملكي، وما تعرض له السلطان من مؤامرة المرأة، وصراع أبنائه على العرش من بعده، وحالة من الغضب. انتشر في المجتمع التركي، حيث جاءت مطالب وقف المسلسل ؛ لأنه يشوه حقائق كثيرة مبنية على الخيال أكثر من الواقع.

اسماء نواب حريم السلطان

على مدار ثلاثة أجزاء، ضم مسلسل حريم السلطان عددًا من الممثلين، بعضهم بقي على طول الأجزاء الثلاثة وبعضهم تغير لأسباب درامية وتماشيًا مع الأحداث، وممثلو المسلسل هم

البطل خالد ارجينس بدور السلطان سليمان القانوني.

النجمة نور فتاح أوغلو بدور سلطانة ناهد بوران.

النجمة مريم أوزرلي بدور هيام “الهرم”.

الممثلة سلمى إرجيك بدور سلطانة خديجة.

الممثل سليم باركتار في دور سيمبل آغا.

الفنانة نبهات جيري بدور عائشة حفصة سلطان.

الممثلة فيليز أحمد بدور فريال خانم.

الممثلة نيهان بويوكاشيج بدور كوثر.

الفنان اوكان يلبك بدور ابراهيم باشا.

الفنان بوراك أوزجيفيت بدور بالي بيوغلو.

لعبت الممثلة بيلين كارهان دور الأميرة مريم.

الممثل بيرجوار كوريل.

الممثل ملك يالوفا.

الممثلة مجدة اوزمان.

اشتهرت به النجمة نباحة.

النجم محمد بولات.

الممثل ناجي أديغوزيل.

الممثل أراس بولوت إنيملي.

الفنان إنجين أوزتورك.

الممثل بورجو أوسبيرك.

الممثلة سلمى كشك.

الممثل فاتح محمد.

الممثل تنجيل كورتيز.

أين تم تصوير مسلسل حريم السلطان

تم تصوير مسلسل حريم السلطان في خمسة قصور عثمانية قديمة في مناطق مختلفة من تركيا، ونشرت شركة الإنتاج بعضها تصويرًا وراء الكواليس، وقدرت مساحة موقع التصوير بنحو 4000 مترًا مربعًا، وثلاثة وعشرين مكانًا رئيسيًا. جدير بالذكر أن هذه السلسلة التاريخية كلفت الكثير من المعدات، منها ألف سيف حقيقي، ومصممي أزياء، وخمسين ألف متر من القماش، ونحو أربعة آلاف تاج ملكي، بالإضافة إلى استخدام بعض حيل الإنتاج في مرحلة ما بعد- مرحلة الرماية في المعارك والفتوحات.

في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على عدد حلقات مسلسل حريم السلطان و أين تم تصوير مسلسل حريم السلطان ، و اسماء نواب حريم السلطان ، و القصة الحقيقية لمسلسل حريم السلطان .