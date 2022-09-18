عدد حلقات مسلسل ستيليتو .. تعرف على أشهر الكواليس، يعد مسلسل ستيليتو من أبرز المسلسلات السورية التي تم إدراجها الفترة الأخيرة والتي تحتوي على العديد من المشاهد الرائعة والجذابة، حيث لاق المسلسل على عدد كبير جدا من المشاهدات، وذلك بعد مشاركة عدد كبير من الممثلين في هذا الفيلم، كما وتمكنت الحلقة الألة من تحقيق استجابة كبيرة من الجمهور، مما هتم الكثير بالتعرف على عدد حلقات مسلسل ستيليتو.

مسلسل ستيلتو ويكيبيديا

يعد مسلسل ستيليتو من المسلسلات السورية من أعمال المخرج تقولا الصباغ، والتي تصنف من المسلسلات الدرامية والتي تحتوي على العديد الفنانين الكبار حيث تم تصوير الكثير من مشاهد الفيلم في تركيا، حيث تدور أحداث الفيلم حول قضية قتل مجهولة، حول وقوع جثة مجهولة الهوية من الطابق عالي، ومن ثم تبدأ عملية التحقيق للبحث عن الجثة، وتحاول التواصل على المجرم، ومن هنا تبدأ الأحداث تتسارع ويشتد المسلسل نحو المتعة والإثارة:

اسم العمل: ستيلتو.

نوع العمل: دراما اجتماعية ورومانسي

اسم المؤلف: لبنى مشلح، ومي حايك.

اسم المخرج: نقولا الصباغ.

الشركة المنتجة: أم بي سي ستوديوز.

عدد الحلقات: غير معروف.

مدة كل حلقة: 40 دقيقة بدون الشارة.

عدد حلقات مسلسل ستيليتو

يعد مسلسل ستيليتو من المسلسلات مجهولة عدد الحلقات ، وذلك لأنه في أول حلقاته، كما ولم يوضح مخرج المسلسل عدد حلقات مسلسل ستيليتو، حيث أنه مقتبس من فيلم مشهور وهو جرائم صغيرة، كما وتم عرض أول حلقات المسلسل بتاريخ الرابع من شهر سبتمبر، وحتى هذه اللحظة لم يتم الا حلقتين فقط والتي تحتوي على العديد من المقاطع والأحداث الجذابة.

أبطال مسلسل ستيلتو

شارك في مسلسل ستيلتو العديد من الممثلين الكبار والذي كان لهم سبب كبير في نحاج العمل الفني، ومن أبزر ممثلي مسلسل ستيلتو:

الممثلة السورية كاريس بشار.

الممثلة السورية نور علي.

الممثلة لبنانية ندى أبو فرحات.

الممثل لبناني كارلوس عازار.

الممثل سامر المصري.

مسلسل ستيليتو من المسلسلات السورية التي تم تصويرها في تركيا، حيث لم يتم تحديد عدد حلقات مسلسل ستيليتو، والجدير بالذكر بأن المسلسل يتكلم عن جثة مجهولة الهوية ، وتحقق الشرطة للتعرف عليها