عدد حلقات مسلسل ستيليتو Stiletto، يعتبر مسلسل ستيليتو من المسلسلات التركية التي انتشرت عام 2022، والذي تم ترجمتها الى اللغة العربية، حيث لاقي مسلسل ستيليتو Stiletto على اهتمام واسع وكبير في الوطن العربي، وذلك لأحداثة الجذابة والجميلة، كما وشارك في هذا المسلسل عدد كبير من الفنانين الكبار والذي كان لهم دور بارز في نجاح هذا العمل، مما زاد الإهتمام للتعرف على عدد حلقات مسلسل ستيليتو Stiletto.

مسلسل ستيليتو ويكيبيديا

مسلسل Stiletto من أشهر المسلسلات في الوطن العربي بعد الإعلان عن النسخة العربية منه. وفيما يلي أبرز المعلومات المتعلقة بمسلسل الخنجر التركي

الاسم الفعلي Petty Crimes.

اسم المسلسل باللغة التركية Ufak Tefek Cinayetler.

تصنيف المسلسل جريمة دراما.

بلد الانتاج تركيا.

شركة الإنتاج Belen Destas Yasaroglu.

عدد الأجزاء 2 أجزاء.

موعد عرض الجزء الأول 24 أكتوبر 2017 م.

موعد عرض الجزء الثاني 18 سبتمبر 2022 م.

بقلم ميريك أجيمي، ويسنور سيكي

المخرج علي بلجين، دنيز فاتجزر.

اللغة التركية.

ترجمة عربي.

مواقع التصوير تركيا.

عدد الحلقات 45 حلقة.

مدة الحلقة 120 دقيقة.

قصة مسلسل ستيليتو Stiletto

مسلسل Stiletto، أو ما يسمى بالمسلسل التركي للجرائم الصغيرة، هو دراما تحتوي على أكشن وجريمة، ويدور المسلسل حول ثلاث فتيات ثانويات يقمن بمزحة مع فتاة أخرى كان سبب طردها من المدرسة معها. معلمتها وبعد عشرين عاما تلتقي الفتيات في مجتمع راقي وهن من النساء الجميلات اللواتي نجحن في عملهن، ومع لقائهن حسمن القصص القديمة، وبدأت الخلافات تتطور، وسعت الفتاة المظلومة إلى الانتقام النهائي لها. الذين هددوا حياتها ودفعوها لمحاولة الانتحار.

عدد حلقات مسلسل ستيليتو Stiletto

عدد حلقات مسلسل Stiletto بنسخته التركية يتكون من 45 حلقة، وتم تقسيم هذه الحلقات إلى جزأين، حيث تم عرض الجزء الأول في أكتوبر من العام 2017 م والجزء الثاني في سبتمبر من العام 2022 م.، وهذه الحلقات تحتوي على نوع من الإثارة والتشويق والعمل والمطاردة وراء الانتقام ووقوع العديد من الجرائم بسبب أحداث وقعت في الماضي.

طاقم العمل مسلسل ستيليتو Stiletto

يضم مسلسل Stiletto بنسخته التركية عددًا كبيرًا من الممثلين البارزين في تركيا، وطاقم المسلسل التركي Stiletto على النحو التالي

الممثلة جوكشا بهادير بدور أويا.

الممثلة أصيلهان قربز بدور مروة.

الممثل ميرت فرات بدور سرحان.

الممثلة تولين أوزين بدور أرزو

الممثل يلدراي شاهينلر في دور محمد كارا.

الممثلة بديع اسيل.

الممثل فريد أكتوج بدور تايلان

الممثل سليم بيرقدار بدور أديب.

الممثل تانسو بشير.

Doigo Sareesi

هايل كوسيلي

كيميا جوكسي إيتاش.

اليكان ايتكن

ديريا بيسيرلر

الممثلة تولين ايجه

مشاهدة مسلسل ستيليتو Stiletto

قامت بعض المواقع بترجمة مسلسل Stiletto، أو ما يعرف بالجرائم الصغيرة، من التركية إلى العربية، وذلك لتسهيل متابعته العرب للمسلسل دون أي عائق، خاصة وأن بعض العرب لا يعرفون اللغة التركية. . قصة حب ويمكنك مشاهدة جميع الحلقات مع الترجمة على هذا الموقع.

يأتي عدد حلقات مسلسل ستيليتو Stiletto بخمسة وأربعين حلقة، وكل حلقة تحتوي على أحداث جذابة تجذب التابعين الى الحلقة الأخرى، حيث ستكون نهاية مسلسل ستيليتو Stiletto مفرجة جدا بالرغم من تأزم الأحداث.