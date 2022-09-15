عدد حلقات مسلسل 1899، يعتبر مسلسل 1899من ابرز المسلسلات المشهورة والبارزة الأجنبية التب تمكنت من اكتساب شهرة واسعة على نطاق كبير حول العالم و مسلسل 1899 انتشر في الاونة الاخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المتنوعة واكتسب شهرة واسعة في وقت وجيز حول العالم والتي تدور احداثه حول قصة مؤثرة جداً وملحمية والتي تجسد واقع الناس المهاجرين من أجل الحصول على فرص حياة أفضل وهذا النوع من المسلسلات يفضلها الكثير من الأشخاص حول العالم.

مسلسل 1899 ويكيبيديا

مسلسل 1899 هو أحد المسلسلات التي عُرضت مؤخرًا على منصة Netflix، ومنذ عرض حلقتها الأولى استطاعت أن تقابل ردود فعل إيجابية وتحظى بموافقة الجمهور، وسيوفر لك ما يلي مجموعة من المعلومات حول سلسلة 1899

اسم السلسلة 1899.

النوع إثارة، دراما، رعب، غموض، ملحمة.

بقلم باران بو أودر ويانت فريز.

إخراج باران بو أودر.

السيناريو باران بو أودر، يانت فريز.

بطولة أندرياس بيتشمان، يانتي فريز، أنورين باراندا، ميغيل برناردو، إميلي بيتشام.

دولة ألمانيا.

اللغة الإنجليزية.

الحلقات غير معروف.

شركة الإنتاج Netflix.

الموزع Netflix.

القناة Netflix.

عدد حلقات مسلسل 1899

لم يعرف بعد عدد حلقات مسلسل 1899، لكن ستعرض حلقتان في مهرجان تورنتو السينمائي مساء الأربعاء الرابع عشر من الشهر الجاري، أما باقي حلقات المسلسل فستعرض في النهاية. عام 2022، لأن تصوير المسلسل لا يزال جاريًا حتى هذه اللحظة. ولأنه يتضمن أحداثًا قوية وملحمية، فإن تصويره سيستغرق وقتًا طويلاً، وسيركز على أكثر من قصة، لذلك من المتوقع أن تكون حلقات المسلسل طويلة نوعًا ما.

قصة مسلسل 1899 كاملة

تدور قصة مسلسل 1899 حول قصة ملحمية في أوائل القرن العشرين حول مجموعة من المهاجرين من أصول أوروبية، لكنهم من دول وأعراق مختلفة يلتقون بهؤلاء المهاجرين من أجل تغيير الواقع الذي يعيشون فيه، ويقررون يهاجرون من لندن في إنجلترا عبر سفينة إلى مدينة نيويورك، لكنهم يواجهون الكثير من العقبات في طريقهم، حيث تعترضهم سفينة أخرى، وتتحول رحلتهم إلى كابوس مخيف، ومن هنا تبدأ الأحداث الغامضة للمسلسل وتجدر الإشارة هنا إلى أنه من المتوقع أن تكون سلسلة 1899 تكملة لمسلسل “Dark” لأن أحد أبطال مسلسل Dark ظهر. في الإعلان التشويقي للمسلسل، لكن هذه مجرد تنبؤات لم يتم تأكيدها حتى الآن.

موعد عرض مسلسل 1899

سيتم عرض مسلسل 1899 مساء الأربعاء 14 سبتمبر عبر منصة Netflix حيث سيتم عرض حلقتين فقط من المسلسل في البداية، أما باقي الحلقات فستعرض في نهاية عام 2022 حسب ما أفاد به مخرجون هذا المسلسل الملحمي العظيم مسلسل 1899 .

أبرز ابطال مسلسل 1899

تضم سلسلة 1899 العديد من الممثلين المبدعين الذين تشهد أعمالهم على أدائهم الفني القوي. شاركوا في تقديم العديد من الأعمال المتميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم، وطاقم سلسلة 1899 هم على النحو التالي

الممثل الكسندر ويلوم.

لوكاس لينجارد تينيسون.

إميلي بيتشام

أنورين بارنارد.

ميغيل برناردو.

ماتيلا أوليفر.

كلارا روسجر.

وجوناس بلوكيت.

ريتشارد هوب.

رابط تحميل مسلسل 1899

استطاع المسلسل الألماني 1899، منذ تقديم دعيته، أن يحدث ضجة إعلامية كبيرة، حيث استطاع أن يكون حديث الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة أنه من المتوقع أن يكون استمرارًا لمسلسل دارك، وهو المفضل لدى ملايين الأشخاص. المسلسل يشبه إلى حد بعيد أحداث هذه السلسلة، ولمشاهدة وتحميل مسلسل 1899 مباشرة من خلال الرابط التالي “من هنا“.

يعتبر مسلسل 1899 من ابرز واشهر المسلسلات التي يتم عرضها عبر قناة Netflix وبالتالي فان عدد حلقات مسلسل 1899 غير معروف بعد ولكنه تم عرض اول حلقتين من مسلسل 1899 بالامس الاربعاء الموافق 14 من شهر سبتمبر لعام 2022م وبالنسبة للحلقات المتبقية من مسلسل 1899 سيتم عرضها بأواخر سنة 2022م وفقاً لما اعلن عنه المخرج باران بو أودر.