كم عدد زوجات الشيخ بدر المشاري ، يعد الشيح بدر المشاري من مشايخ الدعوة في المملكة السعودية، والذي اشتهر بدروسه الإيمانية المؤثرة على الناس ةالتي تناولت التقرب الى الله وسيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، استطاع الشيخ بدر الكشاري أن يكسب حسب الناس له، وأن يكون قاعدة جماهيرية كبير من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث كون الشيح بدر العديد من الكتب الدينية التي حظيت بإهتمام كبير من قبل محبيه، مما جعل الكثير يبحث لتعرف على حياة بدر المشاري.

من هو الشيخ بدر المشاري ويكيبيديا

احتوت سيرة الشيخ السعودي بدر المشاري على المعلومات التالية

الاسم الكامل بدر بن نادر بن سليمان المشاري الدوسري.

سنة الميلاد 1973 م.

العمر 49 سنة.

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السعودية.

جنسيتي سعودية.

المهنة داعية إسلامي.

اللغة الأم العربية.

سنوات النشاط منذ عام 2002 م وحتى الآن.

الشيخ بدر المشاري السيرة الذاتية

الشيخ بدر بن نادر المشاري، داعية إسلامي سعودي الجنسية. ولد عام 1393 هـ الموافق 1973 م في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. يبلغ من العمر 49 عامًا. تخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على درجة الماجستير من بيروت، كما أنه حاصل على الدكتوراه، وهو إمام مسجد حطين بالحرس الوطني بالرياض. صوتي.

عمر الشيخ بدر المشاري

الشيخ بدر المشاري يبلغ من العمر 49 عامًا، من مواليد عام 1973 في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. مسموعة ومحاضراته العلمية لصالح الإسلام والمسلمين.

أبرز شيوخ الشيخ بدر المشاري

تلقى الشيخ بدر المشاري تعليمه ودراسته على أيدي عدد من العلماء والمشايخ العظماء، ومنهم

الشيخ عبد العزيز بن باز.

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين.

الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين.

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك.

عدد زوجات الشيخ بدر المشاري الحالية

يمتلك الشيخ بدر المشاري صفحة رسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث يتابعه أكثر من ثمانية ملايين متابع من مختلف الدول الإسلامية، وينشر العديد من النصائح الدينية والفيديوهات المفيدة على صفحته، ويمكن متابعته من خلال الرابط المباشر التالي “”.

الشيخ بدر المشاري فيسبوك

عدد زوجات الشيخ بدر المشاري غير معروف، حيث لم يتم تغطية حياته الخاصة بالتفصيل من قبل وسائل الإعلام، ويتمنى الشيخ أن تكون حياته الشخصية بعيدة عن وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي، إلا بعض يعتقد أن زوجته ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي في معظم أمور حياتها.

يعد الشيخ بدر المشاري من مشايخ السعودية والذي يبلغ من العمر 46 عاما، متزوج وله عدد من الأولاد استطاع الشيخ بدر المشاري أن ينشر الدين الإسلامي من خلال خطبه المؤثرة في قلوب الناس، حيث ولع العديد من المقاطع الفيديو التي احتوت على الكثير من خطبه الدينية.