عدد زوجات سامي الجعوني، يعتبر رجل الاعمال سامي الجعوني من ابرز واهم الشخصيات الإعلامية السعودية التي حققت شهرة واسعة على نطاق كبير وقدم الكثير من البرامج المختلفة طوال مسيرته الفنية ويبلغ سامي الجعوني من العمر نحو 32 عاماً وهو من أصول يمنية ويعتنق الديانة الاسلامية وشغل الكثير من المناصب الهامة والمرموقة في المملكة العربية السعودية ويمتلك ثقافة عالية وتحصيل علمي.

سامي الجعوني ويكيبيديا

يُعتبر سامي الجعوني من الأسماء الإعلامية اللامعة، وله عدد من الجوائز التي أكسبته شهرة كبيرة أبرزها أفضل صانع محتوى عربي لبرامج تلفزيون الواقع ضمن برنامج تلفزيون الواقع من مهرجان المحطات عام 2017 بالقاهرة. . فيما يلي بيانات عن سيرة الجاعوني

الاسم سامي الجعوني – باللغة الإنجليزية “سامي الجعوني”. الأهل غير معروف. الميلاد 17 يونيو 1990 م. مكان الميلاد العاصمة الرياض. مقيم حاليا العاصمة الرياض. العمر 32 سنة. الجنسية سعودي الجنسية. الحالة الاجتماعية متزوج. دين الاسلام. المذهب سني. الدرجة العلمية شهادة تنظيم برامج الواقع. ألما ماتر الأكاديمية الأمريكية “AGMEP”. اللغة العربية السعودية. المهنة صحفي ورجل أعمال.

سيرة سامي الجعوني الذاتية

سامي الجعوني رجل أعمال وإعلام سعودي يبلغ من العمر 32 عامًا. ولد في الرياض في 17 يونيو 1990 م. يتمتع بدرجة كبيرة من الثقافة والتحصيل التعليمي، فضلاً عن الخبرة الميدانية في عالم صناعة المحتوى وتقديم البرامج. في بداياته قدم برنامج الواقع “Zed Your Balance” على قناة البدع، حيث أنه متخصص في الإنتاج والإدارة لبرامج الواقع من الأكاديمية الأمريكية “AGMEP”. شغل سابقًا منصب مدير القناة نفسها.

كم عدد زوجات سامي الجعوني

سامي الجعوني سعودي من أصل يمني، كما أكد ذلك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمين بحياة المشاهير، وبحسب ادعائهم أن عائلة الجاعوني تنحدر من طائفة هاجرت من اليمن العشرات. منذ سنوات ليستقروا في مدينة الرس السعودية الواقعة غرب القصيم بجوار وادي الراما وتحديداً من جانبها. تعتبر هذه المدينة من المدن الأثرية التي سكنتها قبل البعثة الإسلامية قرابة 300 عام.

وش يرجع سامي الجعوني

تؤكد مصادر مقربة من سامي الجعوني أنه تزوج مرة واحدة فقط في حياته، نافية الشائعات التي أعقبت ذلك العام الماضي حول ارتباطه بمدرب سعودي شهير على يوتيوب. بصفتها صانعة محتوى، خاصة من خلال حسابها الرسمي على تطبيق Snapchat، أم يارا لديها ابنة أخرى تبلغ من العمر ثلاث سنوات، ودائما ما ترافق بنات الجوني والدهن على وسائل التواصل الاجتماعي.

حساب سامي الجعوني تويتر

شروق الحربي زوجة الجعوني من الشخصيات المشهورة داخل تطبيق سناب شات حيث تعمد تقديم محتوى شبابي مقيد وتركز على الخدمات لطلبة الجامعات يليها اعداد كبيرة من المهتمين بجودة المحتوى التي تشاركها، والتي يمكن مشاهدتها ومتابعتها مباشرة “”.

سناب سامي الجعوني الرسمي

يعتبر سامي الجعوني من الشخصيات المشهورة في العالم الافتراضي، لا سيما داخل منصة تويتر، حيث يتابع حسابه الرسمي ما يقرب من 742 ألف متابع، وجميعهم من عشاق الظهور الإعلامي للجاوني وتجربته المتميزة على أرض الواقع. برامج لاكتشاف المواهب، ويمكنكم زيارة تويتر سامي الجاعوني لمشاهدة أحدث أعماله. وأخباره المهنية مباشرة.

الاعلامي ورائد الاعمال المشهور والبارز السعودي سامي الجعوني من اشهر الشخصيات اللامعة بالمملكة العربية السعودية واكتسب قاعدة جماهيرية واسعة للغاية في مختلف دول العالم من خلال الاعمال الصحفية والبرامج المتنوعة التي حققت نجاح واسع في الوطن العربي.