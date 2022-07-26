عدد سكان دول الخليج ،يحتوي مجلس التعاون الخليجي الذي انشا في عام 1981م الكويت، والمملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، عمان، والإمارات العربية المتحدة، وتتناوب هذه الدول على مسؤولية المجلس سنوياً، ولقد تأسس مجلس التعاون الخليجي بهدف تحسين الوحدة والعلاقات بين الدول الخليجية التي تشترك في الهوية والعادات والسياسية والأهداف والدين، وزيادة التعاون بين المواطنين الخليجين.

عدد سكان دول الخليج 2022

تقع دول الخليج العربي بين شبه الجزيرة العربية وجنوب غرب إيران. يتميز الطقس في دول الخليج بحرارة شديدة، وتختلف مساحة كل دولة عن الأخرى، وتختلف أعداد السكان في كل دولة. فيما يلي شرح لسكان دول الخليج ومنها

البحرين

أصغر دول الخليج من حيث المساحة وتتميز باقتصادها المرتفع والمتميز لأن أرضها غنية بالنفط، وهي من أكثر الدول كثافة على الرغم من صغر مساحتها، وسكان دولة البحرين. لعام 2022 هو 1،701.583 مليون شخص.

ويبلغ معدل النمو السنوي 1.8، ويحتل المرتبة مائة وخمسة وعشرين من حيث النمو السكاني، وهو أساس تعداد سكان دول الخليج.

وهي من الدول التي يعمل فيها العديد من الوافدين من جنسيات مختلفة، وهذا دليل على أن نسبة السكان الأصليين أقل من نسبة سكانها، حيث بلغ عدد الوافدين إليها 569 ألفًا، ويشكلون 51.4. من إجمالي عدد السكان، في حين أن عدد السكان الأصليين للبحرين هو 538.000 ألف نسمة أو 48.6٪ من إجمالي السكان.

دولة قطر

وهي من أغنى دول الخليج لأن أرضها غنية بالنفط والعديد من الثروات الأخرى، وهو ما ينعكس في نموها الاقتصادي الكبير، وبالتالي يأتي إليها كثير من الناس بحثًا عن فرص عمل.

يبلغ عدد سكان دولة قطر لعام 2022 2،773،000 مليون نسمة. ويلاحظ أن نسبة سكان القصور انخفضت عن العام الماضي بنسبة 0.6٪، حيث بلغ الانخفاض السنوي 8٪ من إجمالي سكان قطر، وبالتالي هناك انخفاض في عدد سكان دول الخليج.

بعد إجراء التعداد السكاني لطبيعة سكان البلاد، تبين أن

المغتربون من 87 جنسية، معظمهم من الجالية الهندية، تليها الجنسيات النيبالية والفلبينية والبنغلاديشية والباكستانية، بالترتيب.

هناك العديد من المغتربين العرب من جنسيات مختلفة، معظمهم من مصر والأردن وسوريا والعديد من دول المغرب العربي، وكل هذا يشكل نسبة من سكان دول الخليج.

هناك نسبة صغيرة جدًا من الوافدين من الدول الأوروبية.

الكويت

يزداد عدد الوافدين القادمين إلى دولة الكويت بهدف العمل من الدول الآسيوية والعربية، حيث يصل عدد الوافدين إلى 3.064.193 مليون من إجمالي سكان الكويت، أي أن نسبة الوافدين تصل إلى 70٪ من إجمالي السكان. الكويت، وكل هذه الأرقام تؤثر على سكان دول الخليج.

العراق

كان ظهور الحضارات الأول في العراق وبلغ مرتبته في التعداد السكاني السادس والثلاثين. بلغ عدد سكان العراق حسب الاحصائية عام 2022 42179.395 مليون نسمة. تزداد نسبة السكان كل عام، حيث بلغ الزيادة السكانية من عام 2022 912.710 ألف نسمة. ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان كل عام بنفس المعدل أو يزيد وبالتالي يزداد عدد سكان دول الخليج.

المملكة العربية السعودية

تقع المملكة العربية السعودية في غرب آسيا، وتبلغ مساحة الأراضي السعودية 2،149،690 كيلومترًا مربعًا. يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية، حسب إحصائية 2022، 34813.871 مليون نسمة. وهي في المرتبة الحادية والأربعين من حيث الزيادة السكانية. ارتفع عدد السكان عن العام الماضي بمقدار 545343 ألف نسمة.

الإمارات العربية المتحدة

بلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022، 9،890.351 مليون نسمة، واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة والتسعين في التعداد السكاني على مستوى العالم.

يشكل الجالية الهندية 38.2٪ من السكان المغتربين في الإمارات العربية المتحدة.

تبلغ نسبة المجتمع البنغالي 9.5٪.

وتشكل نسبة الجالية العربية من مصر وسوريا وفلسطين والمغرب وتونس الغالبية في الإمارات حيث تصل نسبة الجالية المصرية إلى 10.2٪.

تقدر نسبة المجتمع الفلبيني بحوالي 6.1٪.

سلطنة عمان

تقع سلطنة عمان في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، وتبلغ مساحتها 309،500 كيلومتر مربع. يتسم مناخها بالحرارة الشديدة، المعتدل والأمطار على المرتفعات والجبال.

يبلغ عدد سكان سلطنة عمان 5،106.622 مليون نسمة، ويزداد عدد السكان كل عام، وهذا يشير إلى زيادة عدد سكان دول الخليج العربي بين المنطقة.

اكتشف تقرير جديد صادر عن “بلانيت للأبحاث” اعتمد فيه على معلومات لصندوق النقد الدولي أن نسبة تعداد السكان في دول التعاون الخليجي العربي 50.79 مليون نسمة، في 2021. وتحتوي السعودية التعداد الأكبر للسكان على مستوى دول التعاون الخليجي، تليها الإمارات والكويت.