عدد مرات التبرز عند حديثي الولادة، من خصائص براز المولود الحديث في اليوم الأول واليوم الثاني بعد الانجاب باللون الأسود أو الأخضر الغامق، ويكون ثخين ولزج مشابه لمادة القطر، يُسمّى ويتكوّن العقي من مادة الأمينوسي، والسائل المخاطي، وخلايا جلدية، ومجموعة كبيرة من الأشياء التي تم تغذيته بها في رحم الحامل.

وتيرة التغوط عند الأطفال حديثي الولادة

يختلف عدد مرات التبرز عند الأطفال من طفل لآخر، وهذا يعتمد على صحة الجهاز الهضمي، ونوع الحليب الذي يستهلكه الطفل. لذلك من الضروري أن تهتم الأم بنوع الحليب المستخدم.

يجب أن تظل الأم يقظة لملاحظة الفروق التي تحدث في البراز وشكل البراز، بحيث يظهر أحيانًا على شكل سائل أو صلب، ويجب أيضًا ملاحظة لون البراز الذي يخرج من الطفل وفيما يتعلق بعدد مرات التغوط عند الأطفال حديثي الولادة، سنشرح لك ذلك من خلال ما يلي

في حالة المولود الجديد، من الطبيعي أن يتغوط هذا الطفل بعد كل وجبة رضاعة، وهذا في الأسابيع الأولى من الولادة، وعادة ما يكون التغوط المتكرر من الجيدة التي قد تدل على كفاءة الجهاز الهضمي للطفل. النظام.

في هذه المرحلة، قد يصل حجم البراز إلى 5 مرات في اليوم، حتى يبلغ الطفل سن عام تقريبًا.

في حال كان الطفل يأكل اللبن الصناعي، فإن حركة الأمعاء في هذه الحالة قد تكون أقل من المعتاد، على عكس الأطفال الذين يتناولون الحليب الطبيعي خلال يومهم.

حالات التغوط عند الاطفال

في بعض الحالات، يتعرض الأطفال لقلة التبرز، بحيث يقل عدد مرات تبرز الطفل، ويجب أن تكون هناك أسباب وراء ذلك، منها

في حالة الأطفال الذين يرضعون، نجد أن حدوث التغوط عند الأطفال أقل من مرة في الأسبوع من الأمور التي قد تدل على وجود مشكلة مع الرضيع، وأن هذا الطفل لا يحصل على ما يكفي من الطعام.

في بعض الحالات يكون معدل التغوط بطيئاً مرة واحدة كل يومين إلى ثلاثة أيام، لكن من الضروري ة الطبيب للمتابعة معه.

عادة ما تكون فترات التغوط متباعدة في حالات الأطفال الذين يتناولون الحليب الاصطناعي لفترة أطول، لذلك من الضروري التأكد من استشارة الطبيب إذا لم يكن الطفل يعاني من حركة الأمعاء لأكثر من 5 مرات.

حالات التغوط المتكرر عند الرضع

بعد تحديد عدد مرات التغوط عند الأطفال حديثي الولادة، نجد أن الأطفال أحيانًا يتغوطون عدة مرات بعد الأكل وبعد كل وجبة رضاعة، ويجب التأكد من معرفة الأمور التالية

في حال كان براز الطفل لينًا وسهل المرور، فلا داعي للقلق على الإطلاق من كثرة التغوط، وهذا يعني أن الطفل بصحة جيدة ويحصل على الكمية اللازمة من الطعام الذي يجعل معدته ممتلئة، و لذلك يخرج اللبن الزائد على شكل براز.

عادة ما يكون لون البراز بين الأصفر والبني في حالة الأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي، لأن حركة الأمعاء عند هؤلاء الأطفال تكون أقل، والهضم يحدث ببطء، ويكون البراز أكثر سمكا.

أنواع البراز المختلفة عند الرضع

بالإضافة إلى معرفة تواتر التغوط عند الأطفال حديثي الولادة، نجد أن هناك العديد من أنواع البراز المختلفة عند الرضع والتي على أساسها يتم تحديد الحالة الصحية للطفل. تشمل هذه الأنواع من البراز ما يلي

1- وجود براز أسود أو أخضر غامق

بعد الولادة، عادة ما يكون البراز الأول للطفل أسود اللون ولون القطران. هذا النوع من البراز يسمى العقي.

2- البراز الأصفر

في حالة الأطفال حديثي الولادة، يكون البراز عادة أصفر، وفي حالة الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية، يكون البراز لينًا ولونه أصفر.

3- لون البراز أصفر مع نسيج محبب

يعتبر هذا اللون من الألوان الطبيعية لبراز الأطفال، في فترة بداية الولادة، حيث يرضع الأطفال من حليب الأم خلال هذه الفترة، وعادة ما تكون رائحة هذا البراز غير نفاذة.

4- اللون البيج بقوام كثيف

هذا اللون من الأطفال في حالة الحليب الصناعي، ومن الضروري الانتباه للطفل في حالة أن يكون هذا البراز جافًا أو خفيفًا جدًا.

5- لون البراز أخضر فاتح

اللون الطبيعي لبراز الأطفال حديثي الولادة، ويتسبب في إرضاع الأم للطفل لفترات قصيرة من الوقت، وهذا اللون من البراز هو نتيجة تناول الحليب الخفيف في بداية مرحلة الطفل، وذلك مع حصول الطفل على المزيد من الحليب.، يتغير هذا اللون ليصبح غامقًا إلى حد ما.

6- براز أسود لغير حديثي الولادة

إذا كان الطفل يخرج من البراز الأسود ولم يكن هذا الطفل حديث الولادة، فمن الضروري أن ترى الأم طبيبًا مختصًا لمعرفة أسباب ذلك على الفور.

7- البراز أبيض

قد يكون البراز الأبيض من المظاهر التي تؤكد وجود نقص في مادة الجهاز الهضمي التي يفرزها الكبد، وبالتالي لا بد من ة الطبيب فورًا لة الأمر.

متى يلزم استشارة الطبيب بخصوص تغوط الرضيع

هناك بعض الحالات التي يلزم فيها استشارة الطبيب المعالج حتى يعرف ما إذا كان هذا طبيعيًا أو يشكل خطرًا على الطفل. تشمل هذه الحالات

يظهر البراز أسود اللون لعدة أيام بعد الولادة.

براز أحمر أو دموي اللون.

وجود البراز الأبيض.

براز مائي، وعادة ما يكون شكله غير عادي.

وجود البراز في شكل صلب يستمر لفترات وجاف ويصعب التبرز.

مشاكل التغوط عند الأطفال

هناك بعض المشاكل التي تحدث في عملية التغوط عادة عند الأطفال، وهذه المشاكل إما بسيطة ولا تهدد حياة الطفل أو مشاكل خطيرة، وتسبب العديد من المشاكل عند الأطفال وتظهر هذه المشاكل في الآتي

1- مشكلة الإسهال

تظهر هذه المشكلة بوضوح في حالة البراز الذي يحتوي على الكثير من الماء ويكون أكثر خضرة من المعتاد. قد يزداد حجم البراز وعدد البراز وهناك احتمال وجود مخاط في البراز، أو حالات قيء، وقد يؤدي الإسهال إلى مشكلة الجفاف والشعور عندما يصاب الشخص بالتعب وعدم الراحة ومشكلة الطفح الجلدي. وتوجد أسباب عديدة قد تؤدي إلى حدوث مشكلة الإسهال ومنها

الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية.

عدم القدرة على تحمل أنواع الطعام التي يصعب هضمها.

يجب الانتباه إلى الجفاف الذي يحدث للطفل، وعلامات الجفاف هي جفاف الفم، قلة الحفاضات المبللة، عيون غارقة وانتفاخات غائرة، وجفاف في منطقة الجلد، والجفاف من الأمور الخطيرة في وهو أمر ضروري لاستشارة الطبيب.

2- مشكلة الإمساك

نادرًا ما يحدث الإمساك في حالة الأطفال الذين ترضعهم أمهاتهم، ويعد الإمساك من أكثر الحالات شيوعًا في حالة الأطفال الذين يتناولون الحليب الاصطناعي، والإمساك هو صعوبة إخراج البراز من الجسم مما يسبب خطورة شديدة. نزيف عند بعض الأطفال.

تشمل أعراض الإمساك البراز مع وجود دم في البراز، وتشققات في المنطقة المحيطة بالشرج، وآلام في البطن، وتهيج مفرط.

يعاني الطفل من الإمساك في حالة الرضاعة إذا تجاوزت الفترة التي لا يتبرز فيها 3 أيام، والطفل الذي يرضع بالحليب الاصطناعي يعاني من الإمساك في حالة عدم وجود حركة أمعاء فيه. حوالي 5 أيام.

نصائح للتعامل مع الأطفال في حالة مشاكل التغوط

بالإضافة إلى معرفة عدد مرات التغوط عند الأطفال حديثي الولادة، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تعطى للأم من أجل رعاية الطفل حتى لا يعاني من مشاكل أثناء عملية الهضم، ومن هذه النصائح ما يلي

الاعتماد على الرضاعة الطبيعية للطفل، فهو أفضل من الرضاعة الصناعية.

ترك فترات كافية بين الوجبات التي يأكلها الطفل أثناء النهار حتى يتم التخلص من هذه الوجبات بالطريقة الصحيحة.

عدم تقديم طعام لا يصلح للطفل حتى نجد أن كل مرحلة عمرية فيها الغذاء المناسب.

أعط الطفل كميات كافية من الماء.

حاول استشارة الطبيب في حالة وجود مشاكل في عملية الهضم لدى الطفل.

تختلف مجموع الحالات التي يتغوط فيها الجنين حسب عمره، فعند الانجاب وحتى يبلغ عمر سبعة أشهر يكون نسبة التبرز أعلى من نبسبته في عمر العام، كما يتغير طبيعة براز الطفل بتنوع عمره، حيث من خصائص براز حديث الولادة باللون الأسود أو الأخضر الغامق.