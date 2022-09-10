كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عَنّْ رأيه فِيْ رسالة لمشجعه بخصوص حارس مرمى فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال عبدالله المعيوف.

قاد المعيوف الهلال للفوز بكأس لوسيل سوبر، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح، بعد تعادله 1-1، فِيْ المباراة بين الفريقين على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي ستستضيف بطولة 2022. نهائي كأس العالم.

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وبعث أحد المشجعين برسالة إلَّى الفراج قائلًا “عدم دعوة عبد الله المعيوف للمنتخب هُو عَنّْاد صارخ من جانب المدرب رينارد”.

وعلق الفراج على رسالة الجماهِيْر قائلاً “بدون مناقشة .. عبدالله المعيوف هُو الحارس الأول فِيْ السعودية”.

وكان عبد الله المعيوف قد تحدث عَنّْ رينارد قائلا إنه التقى مدرب المنتخب السعودي وأخبره برغبته فِيْ التراجع عَنّْ قراره السابق بالاعتزال الدولي لكرة القدم واللعب مع الأخضر فِيْ كأس المملكة العربية السعودية. عالم 2022. فِيْ قطر.

وقال المعيوف “عَنّْدما طلبت منه العودة للمنتخب الوطني ألمح رينارد فِيْ رده أن هناك مجموعة مرت بالتصفِيْات لتكون فِيْ المونديال، وأنا أقدرهم كثيرا ولكن أقول ذلك. انتهت فترة التصفِيْات. وقلت لرينارد إنني موجود إذا كان يريدني فِيْ كأس العالم “.

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توج عبدالله المعيوف بجائزة أفضل لاعب فِيْ مباراة سوبر لوسيل بين الهلال والزمالك، بعد تألقه طوال المباراة وحفظه من ركلة جزاء، خلال ركلات الترجيح، ليقود الهلال للفوز بلقب الفوز.

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