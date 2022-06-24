ولعل سر السعادة الزوجية يكمن في خلق علاقة تتسم بالشعور بالأمان والثقة مدى الحياة، لأن العلاقات التي تفتقر إلى الثقة يصعب تحقيق الرخاء والسعادة الزوجية، وعدم الثقة سيؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية. حتمًا، مثلما يحافظ انعدام الثقة على الزوجين في كثير من المجالات والمشاعر السلبية التي من شأنها أن تدمر العلاقة إلى الأبد، علاوة على ذلك، فإن انعدام الثقة بين الزوجين هو نفسه المشاكل الكبيرة التي تنشأ في بعض العلاقات والتي تتطلب إيجاد الحلول المناسبة للتخلص منها، وسنتحدث في هذا المقال عن بعض الجوانب المهمة عنها.
أسباب عدم الثقة بين الزوجين
تتعدد أسباب انعدام الثقة بين الزوجين، وفيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا
- الخيانة من أكثر أسباب عدم الثقة بين الزوجين شيوعًا الخيانة من قبل أحد الطرفين، سواء كانت خيانة جسدية أو خيانة عاطفية، حيث أن الخيانة يمكن أن تسبب العديد من المشاعر السلبية التي من شأنها أن تقتل الثقة بين الزوجين.
- السلوكيات السلبية هناك العديد من السلوكيات السلبية التي تدمر الثقة بين الزوجين، مثل إخبار كل منهما بأسرار الزواج أو اتخاذ قرارات مهمة دون استشارة الطرف الآخر.
- الكذب من أهم أسباب العلاقة الزوجية السعيدة الصدق في التعامل مع الزوجين، في حين أن الكذب في التعامل معهم يمكن أن يؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية بأكملها، فضلاً عن انعدام الثقة بينهما، والصغيرة. لا ينبغي الاستهانة بالأكاذيب، لأنها يمكن أن تفعل الشيء نفسه.
- تغيير الأولويات قد لا يحتاج تدمير الثقة بين الزوجين إلى سبب كبير وواضح مثل الخيانة، لكن بعض السلوكيات اليومية لأحد الزوجين يمكن أن تسبب نفس الشيء، مثل تغيير بعض الأولويات.
- الشك الشك هو أحد الأسباب التي عادة ما تؤدي بالعلاقة الزوجية إلى انعدام الثقة، كما أن قلة الثقة تسبب الكثير من الإضرار بالجانب العاطفي للزوجين أو أحدهما.
- الوعود الكاذبة من أهم الأسباب التي تؤدي بالعلاقة الزوجية إلى انعدام الثقة عدم الوفاء بالوعود وعدم الوفاء بها.
- اللامسؤولية عندما لا يستطيع أحد الزوجين أو كلاهما التعامل مع الأمور وتحمل العواقب ونقص المعرفة الذاتية، فقد يؤدي ذلك إلى انعدام الثقة بين الزوجين.
- تدني الثقة بالنفس من الممكن أن تنشأ حالة من انعدام الثقة بين الزوجين بسبب الشعور بأن أحدهما غير كفء وضعيف الشخصية.
- الأمراض النفسية قد تؤدي بعض المشاكل النفسية إلى انعدام الثقة بين الزوجين، مثل الاعتماد المفرط على بعضهما البعض، أو الخوف المفرط من الهجر، أو النشأة في بيئة مليئة بالخيانات الزوجية.