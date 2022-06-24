ولعل سر السعادة الزوجية يكمن في خلق علاقة تتسم بالشعور بالأمان والثقة مدى الحياة، لأن العلاقات التي تفتقر إلى الثقة يصعب تحقيق الرخاء والسعادة الزوجية، وعدم الثقة سيؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية. حتمًا، مثلما يحافظ انعدام الثقة على الزوجين في كثير من المجالات والمشاعر السلبية التي من شأنها أن تدمر العلاقة إلى الأبد، علاوة على ذلك، فإن انعدام الثقة بين الزوجين هو نفسه المشاكل الكبيرة التي تنشأ في بعض العلاقات والتي تتطلب إيجاد الحلول المناسبة للتخلص منها، وسنتحدث في هذا المقال عن بعض الجوانب المهمة عنها.

أسباب عدم الثقة بين الزوجين

تتعدد أسباب انعدام الثقة بين الزوجين، وفيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا