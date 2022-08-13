عدم المخالطة أو الإصابة بـ كورونا شرط لأداء مناسك العمرة

وجددت وزارة الحج والعمرة، شروط إصدار تصاريح العمرة، مع استمرار الموسم من عام 1444 هـ.

ردت الوزارة على استفسار عن مدى وجود شرط لإصدار تصريح لأداء العمرة الآن.

شروط إصدار تصريح العمرة

قالت وزارة الحج والعمرة، إنه لأداء العمرة، يجب إصدار تصريح من تطبيق “عمرة”، طالما أنك غير مصاب أو على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا.

بدأ موسم العمرة مع بداية شهر محرم 1444 هـ، حيث توفر وزارة الحج والعمرة تصاريح المواعيد والحجوزات عبر تطبيق العمرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج والزوار لأداء العمرة بسلام. وهادئ.

اشتملت اشتراطات إصدار تصاريح العمرة على أمن الحالة الصحية، بحسب تطبيق توكلنا، بحيث يتم إلغاء تصريح من ثبتت إصابته أو على اتصال بأحد مرضى كورونا من خلال التطبيق.

توافر العمرة لجميع التأشيرات

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة سمحت لحاملي جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم لأغراض السياحة والزيارة بأداء العمرة أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة المتحدة الذين حصلوا على تأشيرات من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن. .

تأشيرة العمرة

تتيح منصة “مقام” بالتعاون مع العديد من الشركات والوكالات السياحية المعتمدة إمكانية الحصول على تأشيرة العمرة للحجاج القادمين من خارج المملكة واختيار باقة الخدمة المتوفرة على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة.