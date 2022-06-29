عدنان أبو الشامات السوريون أبطال العالم بالتنمر.. ويرد على متابع استفزه

رد الفنان السوري عدنان أبو الشامات على متابع أغضبه، فِيْ سياق منشور دعا “السوريين” أبطال التنمر العالميين.

ونشر أبو الشامات رسالة على صفحته الشخصية على فِيْسبوك أكد فِيْها أن الشعب السوري يحتل المرتبة الأولى فِيْ التنمر قائلاً “إذا فِيْ بطولة العالم مع التنمر، فنحن السوريون حصلنا على المراكز الأولى، فنحن جميعًا الميداليات”.

وعلق أحد المتابعين على تدوينته “قال البدري”، وهِيْ عبارة شعبية قيلت للتقليل من شأن المذيع، ورد عليها أبو الشامات “أنت تحتل المرتبة الأولى بلا أهمية”. المشاغبون والمتشائمون علق أحدهم “لو قصفت الجبهات فِيْ بطولة العالم لكان عدنان أبو الشامات بالتأكيد هُو الأول”.

غالبًا ما ينشر أبو الشامات أفكارًا مثيرة للجدل ويرد على معظم تعليقات المتابعين وينتقد بعض الحالات التي يعتبرها جديرة بالنقد على المستوى الفني أو الشخصي.

فِيْ سياق مختلف ؛ كان آخر أعمال الفنان عدنان أبو الشامات مسلسل “جوقة عزيزة” تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق، ودارت أحداثه حول الفرقة الغنائية التي تملكها “عزيزة”، حيث وقع فِيْ حب عقيد فرنسي، والمسرحية جمعت أجواء البيئة الشامية والغناء، وجسد أبو الشامات فِيْ مسلسل شخصية “إسحاق”.

كَمْا شارك فِيْ المسلسل الشامي “بروكار 2″، تأليف الراحل سمير حازم، وإخراج رشاد قكاش، وتدور قصته حول صناعة الديباج الدمشقي فِيْ أحد أحياء الشام يعاني من القمع الاستعماري الفرنسي. . فِيْ سلسلة باسم “العقيد فرانسوا”.

كَمْا شارك فِيْ المسرحية الكوميدية “الفرسان الثلاثة” من تأليف محمود الجفوري وإخراج علي المؤذن، وبإشراف عام أحمد خضر، ودارت أحداثها حول ثلاثة أصدقاء فوق الخمسين من العمر، ممن أنهكهم. ضغوط الحياة وظروفها الصعبة، بينما يحاولون إيجاد حلول لأزماتهم بطريقة مضحكة وروح الدعابة .. شخصية “أبو زيزون”.