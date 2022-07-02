عدنان أبو الشامات من يرفض دخول ابنه الفن متناقض واستغلالي

انتقد الفنان السوري عدنان أبو الشامات تصريحات بعض الفنانين بشأن عدم رغبتهم فِيْ دخول الوسط الفني، عبر منشور مطول على صفحته الرسمية على فِيْسبوك.

وأشار إلَّى أنه عَنّْدما يصرح أي فنان بعدم رغبته فِيْ دخول أبنائه إلَّى الوسط الفني وتقليده، فإنه يروج لفكرة عدم احترام الفن وتشويه صورته، فِيْ نفس الوقت الذي يعطي انطباعًا خاطئًا عَنّْ الفن. حتى لو كانت مصدر رزقها وقوة أبنائها.

ووصف أبو الشامات هذه التصريحات بـ “الفصام”، التي تكررت مؤخرًا فِيْ مقابلات مع فنانين، بشكل عام تسيء إلَّى المهنة وتقلل من احترام العاملين فِيْها، والفنان الذي يصدر هذه التصريحات يحاول استرضاء الناس والاقتراب منهم. لهم ولأفكارهم، ودعمهم.

وبحسب أبو الشامات، فسواء سمح الفنان لأبنائه بدخول الوسط الفني أم لا، فهُو حرية شخصية، طالما أن كلماته لا تسيء إلَّى صورة الفن والفنانين بشكل عام، وتابع “هذا يؤلمني”. شخصيا. ، وهُو يعطي الانطباع لدى الجمهُور عَنّْدما يسمعون أنها مهنة مخزية ولا تليق بالعاملين فِيْها “.

ووجهت الفنانة سؤالاً إلَّى هؤلاء الفنانين “إذا كان الفن لا يليق بأبنائكَمْ أو بناتكَمْ ولا يفخر بكَمْ، فماذا تفعلون فِيْ هذه المهنة”

وأشار أبو الشامات إلَّى فكرة هِيْمنة الذكور والسيطرة على مصير أسرهم. يشعر الذكر أن الأمور دائمًا تحت السيطرة.

فِيْ نهاية تدوينه نفى أنه كان يشير شخصيًا إلَّى فنان معين، لكنه أراد فقط مناقشة الأفكار والمفاهِيْم التي كررها الفنانون مؤخرًا ؛ قال “فِيْ هذا المنشور أنا لا أشير إلَّى أشخاص بعينهم، بل أناقش الأفكار والمفاهِيْم التي يتردد صداها لدى الناس الذين يعملون فِيْ مجال أحبه وأحترمه، بكل ما فِيْه من نقائص وعيوب، وأحترم الجميع. من عمالها أمام الكاميرا وخلفها “.

وانقسمت آراء المتابعين بين مؤيد لفكرة أبو الشامات ومؤيد لوجهة نظره، واستهزاء بالمجتمع الفني ومن دخل مهنته عَنّْدما ناقش الموضوع فِيْ منشوره.

فِيْما انتقد أحد المتابعين أبو الشامات بتعليق “أقصد منكَمْ هل الوسط الفني مكان مشرف” ردت عليه الفنانة بأن الفن مهنة مشرفة لكل من يريد أن يتقدم فِيْها. هُو – هِيْ. .

سأل أحد المتابعين أبو الشامات، بشكل سلبي، عَنّْ رأيه فِيْ دخول أطفاله إلَّى الوسط الفني، فرد عليه الفنان “لا أوافق على رؤيتك إلا”.

ويأتي إصدار أبو الشامات فِيْ سياق تصريحات لفنانين سوريين وعرب مختلفِيْن حول مواقفهم فِيْ رفض السماح لأطفالهم وأسرهم بالانخراط فِيْ الوسط الفني، مثل تصريح الفنان اللبناني ملحم زين، الذي انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعود إلَّى إحدى المقابلات التي أجراها فِيْ وقت سابق، حيث يؤكد الزين رفضه دخول شقيقته فِيْ الوسط، والفنانة رغم حلاوة صوتها وامتلاكها لتلك الموهبة، مع السماح لابنها بالدخول إلَّى المجال الفني. المجتمع، بينما رفضته ابنته.

كَمْا أدلى الفنان السوري محمد قانع مؤخرًا بعدة تصريحات حول طبيعة الوسط الفني، ودخول بناته إلَّى الفن، موضحًا تمسكه بالعادات والتقاليد التي ورثها عَنّْ والده وأجداده.