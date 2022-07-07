عدنان أبو الشامات يهاجم سوريا عرض دية للعفو عَنّْ قاتل نيرة أشرف

استنكر الفنان السوري عدنان أبو الشامات حالة التعاطف مع قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وعبر أبو الشامات عَنّْ غضبه من الجريمة الجائرة بحق الضحية نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة التي طعَنّْت 29 طعَنّْة رغم وجود كاميرات مراقبة أمام الجامعة.

وتساءلت الفنانة السورية عَنّْ سبب تعاطف البعض مع ذلك المجرم ومحاولة دفع الدية لأسر الفقيد، حيث يوجد مواطن سوري مقيم فِيْ تركيا، حاول مخاطبة أهالي أشرف وعرض مبلغًا على الضحية. الأسرة. من المال مقابل التنازل عَنّْ حقهم.

وكتبت الفنانة “طعَنّْت 29 مرة، بحسب الرواية، فِيْ وضح النهار أمام مدخل الجامعة، أمام كاميرات المراقبة ونظارات بعض المارة، ثم ذبحوها بذبح الأغنام. . حكَمْت عليه محكَمْة الطوارئ بالإعدام “.

وتابع “ما الذي يدفع البعض للتعاطف معه والتبرع بالمال لإلغاء الحكَمْ”

ولفت إلَّى “فِيْ الحَقيْقَة، نشر مواطن سوري مقيم فِيْ تركيا مقطع فِيْديو يظهر عائلة الضحية مبلغ عشرة ملايين ليرة مقابل العفو عَنّْ هذا المجرم!”

وتداعت التعليقات على منشور أبو الشامات، حيث أيد العديد من المتابعين وجهة نظره، معتبرين سلوك الشاب السوري غير عادل ومهِيْن لشابة قُتلت فِيْ شبابها دون ذنب، حيث يجب معاقبة القاتل بشدة، استنكار موضوع دفع الدية لأهل الضحية، فهُو تصرف غير عادل ولا علاقة له بالشريعة الإسلامية، كَمْا يدل على مقدار الجهل والتخلف الكبير.

اشتهر أبو الشامات بحسه النقدي العالي، حيث يعبر عَنّْ رأيه وينتقد العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية، وكذلك بعض تصريحات الفنانين العرب والسوريين، حيث انتقد مؤخرًا تصريحات بعض زملائه فِيْ الفن. العالم. المجتمع عَنّْ عدم تفضيله دخول الوسط الفني لأبنائه، مستنكرًا ذلك.

على الصعيد الفني، شارك أبو الشامات مؤخرًا فِيْ مسلسل “جوقة عزيزة” بشخصية “إسحاق”، وهُو من تأليف خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة نسرين طافش، وسلوم حداد، وخالد القيش، وهبة نور، يزن السيد وإيمان عبد العزيز ورنا العظم وأيمن رضا وغيرهم من نجوم الدراما السورية.