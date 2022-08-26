عدنا عدنا عدنا الى المدرسة عدنا كلمات ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الاعمال الفنية والغنائية العديدة والتي عرفت بشهرتها في الاوقات الأخيرة ، وهي من الأعمال الفنية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ونتيجة الاقتراب للعودة الى المدارس سنتعرف على أحد تلك الأغاني التي نتسائل عنها عدنا عدنا عدنا الى المدرسة عدنا كلمات ، وترجع الى المطربة اليمنية ضحى الحكيمي ، تابعوا معنا .

من هو صاحب الأغنية عدنا، لقد عدنا، لقد عدنا إلى المدرسة

مؤلفة ترنيمة “عدنا، عدنا، عدنا إلى المدرسة، عدنا” هي المطربة اليمنية ضحى الحكيمي. ضحى شابة لها صوت حلو يشبه صوت شادية البلبل، صوت قادر على إنارة سماء الفن العربي بشكل عام واليمنيين بشكل خاص رغم صغر سنها. والجدير بالذكر أن ضحى في عقدها الثاني من عمرها.

لقد عدنا، لقد عدنا، لقد عدنا إلى المدرسة، لقد عدنا

يمكن العثور على كلمات ترنيمة “عدنا، عدنا، عدنا إلى المدرسة، لقد عدنا” من خلال النقاط التالية

تنزيل لقد عدنا، لقد عدنا، لقد عدنا إلى المدرسة

عدنا، عدنا إلى المدرسة، عدنا، يمكن تنزيله من مشغل الصوت التالي

استمع إلى الترنيمة التي عدنا إليها، لقد عدنا، لقد عدنا إلى المدرسة

إن الهتاف الذي عدنا إليه، عدنا إلى المدرسة، عدنا من أجمل وأبرز الهتافات التي افتتحت احتفالاً ببدء العام الدراسي الجديد. تلك الأغنية مباشرة.

عدنا عدنا عدنا الى المدرسة عدنا كلمات ، تعتبر أنشودة عدنا الى المدرسة من الأناشيد التي حازت على ملايين من المشاهدات عبر منصات التواصل الإجتماعي كونها من أشهر الأناشيد للاحتفال بالعودة إلى المدرسة ، وترجع الى الفنانة والمطربة اليمنية ، ضحى الحكيمي .