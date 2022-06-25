عرضان سعودي وقطري للتعاقد مع نجم الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام بعض الأندية الخليجية باقتناص خدمات نجم الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن يوسف أوباما، نجم الزمالك، تلقى عرضًا من أحد الأندية القطرية للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وذكرت تقارير أن النادي القطري طلب خدمات أوباما في يناير الماضي لكن اللاعب استمر مع الزمالك ولم يفقد النادي الأمل في التعاقد مع لاعب الزمالك بالدورة المقبلة.

من ناحية أخرى، يرغب نادي الاتفاق السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في التعاقد مع أوباما الموسم المقبل.

الاتفاق يحتل المركز الخامس عشر – قبل الأخير – في ترتيب الدوري السعودي قبل جولة واحدة من اللعب. يحتاج إلى الفوز في مباراته الأخيرة وانتظار نتائج خصومه للبقاء في الدوري.

وينتظر أوباما حسم موقفه مع الزمالك قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن العروض التي تلقاها مؤخرًا.