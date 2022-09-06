“عرض الأهلي وطلب النصر”.. كواليس مفاوضات آل معمر ومعاذ الرسمية

بدأ وليد معاذ رئيس النادي الأهلي مفاوضات رسمية مع نظيره فِيْ النصر موصلي المعمر خلال الساعات الماضية.

الأهلي تربطه “علاقات” قوية مع النصر منذ سنوات عديدة. لا يهم مدى اختلاف رؤساء ومجالس إدارة الناديين.

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أدت هذه العلاقات إلَّى تبادل النجوم بين الناديين. وآخرها “إعارة” أيمن يحيى إلَّى الراقي، و “انتقال” النجم العالمي الشاب عبد الرحمن غريب إلَّى قلعة العالم.

* خلف كواليس مفاوضات الأهلي والنصر

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ مقرن السميري عَنّْ عرض رسمي من الأهلي ؛ وقع عبد الفتاح عسيري، الجناح الأول لفريق نادي النصر لكرة القدم.

وأشار السميري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن إدارة النصرة وافقت على التخلي عَنّْ عسيري للأهلي. معار لموسم.

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وأوضح أن النصر سيسلم عسيري “بالمجان”، ودون الحصول على أي قيمة تحويل. لكن بشرط أن يتحمل الأهلي كامل قيمة رواتب اللاعبين والتي تقدر بـ 9 ملايين ريال.

جدير بالذكر أن عسيري لعب فِيْ الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي من 2016 إلَّى 2022، قبل الانتقال إلَّى النصر.