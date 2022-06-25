عرض برازيلي لضم رودريجيز من الريان القطري

تلقى الكولومبي جيمس رودريغيز، لاعب الفريق الأول لنادي الريان القطري، عرضًا برازيليًا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن نادي بوتاجوفو البرازيلي ملتزم بتأمين خدمات الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب الفريق الأول لنادي الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب الكولومبي يريد العودة إلى إحدى الدوريات الأوروبية، رغم أن مجلس إدارة النادي البرازيلي يسعى لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يشار إلى أن جيمس رودريجيز انضم إلى فريق الريان القطري الأول في سبتمبر الماضي قادما من إيفرتون، في صفقة انتقال مجانية.