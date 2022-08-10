عرض تركي لضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف المنفذ الإعلامي أمير هشام، أن محمد مجدي قفشة صانع ألعاب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تلقى عرضا من الدوري التركي لترك صفوف الأحمر في الموسم الجديد.

وأوضح أن العرض التركي الذي وصل للاعب في الأيام الأخيرة، تضمن حصوله على خدماته لموسم على سبيل الإعارة بشرط منحه حق الشراء، لكن دون تحديد القيمة المادية.

وأشار إلى أن الأهلي يؤجل كل العروض لنجومه في الوقت الحالي، ويركز على إخراج الفريق من تلك الفترة الصعبة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس لن يسمح لقفشة بمغادرة صفوف الأهلي، بل أكثر من ذلك لأنه من العناصر التي يعتمد عليها وبالتالي لن تتم الموافقة على احترافه. .

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية عن موقف الأهلي من مشاركته في كأس مصر وكأس السوبر المحلي بعد استقالة عصام عبد الفتاح من لجنة الحكم.

وأكدت تقارير إعلامية أن هناك حالة ارتياح عمت إدارة الأهلي بعد خروج عصام عبد الفتاح من هيئة التحكيم.

وأوضحت تقارير أن إدارة الأهلي تنتظر إخطارا من اتحاد الكرة بشأن إجراء تحقيق مع محمود عاشور، فيديو حكم مباراة الأهلي وفاركو، وبعد ذلك موقفه من المشاركة في الكأس وكأس السوبر. سيتم تحديده.

وذكرت تقارير أن النادي الأهلي ملتزم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الطارئة بمغادرة لجنة الحكم والتحقيق مع محمود عاشور قبل اتخاذ أي قرار بشأن كأس مصر وكأس السوبر.

وكان النادي الأهلي قد طلب التحقيق مع محمود عاشور حكم الفيديو في مباراته مع فاركو، بعد رفض هدف صحيح من الفريق الأحمر.